Solsona fomenta el consum de cinema en català entre els infants amb 420 invitacions per a un cicle de quatre pel·lícules
El cicle CINC es reprèn aquest dissabte, 18 d'octubre, al Cine París amb 'Una pel·lícula de Minecraft'
Les entrades han estat cedides als tres centres de primària de la ciutat i cadascun decidirà com fa el seu repartiment entre l'alumnat
Regió7
La regidoria d’Infància de Solsona ha distribuït 420 invitacions per al cicle de Cinema infantil en català (CINC) al Cine París, que es reprèn aquest dissabte, entre les tres escoles de primària de la ciutat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fomentar la cultura del cinema i contribuir a la normalització del català a través de l’entreteniment.
Cada escola decideix com fer el repartiment de les invitacions entre el seu alumnat. En qualsevol cas, s’han de bescanviar per entrades a la taquilla del Cine París. Des de l’Ajuntament es demana a les famílies que en rebin alguna que en cas que no puguin assistir a la projecció, la retornin a l’escola per tal que se’n pugui beneficiar algun altre infant.
El cicle proposa un film mensual fins al gener al preu reduït de 4,5 euros: Una pel·lícula de Minecraft, aquest dissabte; Del revés 2, el 25 de novembre; Hola, Frida!, el 27 de desembre, i Peixet, el petit aventurer, el 10 de gener. Són pel·lícules recomanades a infants de primària, excepte la darrera, adreçada especialment als més petits, d’I3 a I5.
El CINC és un programa impulsat pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya per fer créixer l’oferta i el consum de cinema infantil en català, amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística, diversos ajuntaments, institucions, entitats i sales de cinema.
