Solsona recupera els Patis oberts els dissabtes al matí per als infants d’educació infantil i primària
Els infants i joves d'entre 3 i 12 anys podran participar en activitats dinamitzades i la resta i disposaran d'un nou espai de joc lliure supervisat
Regió7
A partir del 25 d’octubre, els infants i joves de 3 a 12 anys podrà gaudir els dissabtes al matí d’un pati escolar de Solsona. La ciutat recupera el servei de Patis oberts com a proposta comunitària per a facilitar la conciliació familiar i oferir als infants un espai segur on jugar i socialitzar. Per als usuaris d’educació infantil (d’I3 a I5) hi haurà activitats dinamitzades amb inscripció prèvia.
Els Patis oberts substitueixen els casals infantils de dissabte com a servei de cura puntual per facilitar temps a les famílies. Són una iniciativa emmarcada dins el programa Entretemps, organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona, amb la col·laboració dels centres educatius, i finançada mitjançant el programa Temps per cures (Pla Corresponsables) de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Igualtat.
Un trimestre a cada escola
Aquesta alternativa de lleure funcionarà cada dissabte de deu a una. Durant el primer trimestre, fins al 20 de desembre, el servei s’oferirà a les instal·lacions de l’escola Setelsis; el segon trimestre, del 10 de gener al 28 de març, funcionarà al pati de l’Escola El Vinyet, i el darrer, de l’11 d’abril al 20 de juny, es traslladarà a l’escola Arrels Secundària.
Serà necessari inscriure prèviament només els infants fins a 6 anys (I5), per als quals s’organitzaran activitats de deu a una, per mitjà del web https://entretemps.elsolsones.cat, ja que les places són limitades. En cas de pluja o mal temps, es traslladaran al gimnàs de l’escola o a un altre equipament municipal.
Per als nens i nenes de 1r a 6è de primària, la proposta passa pel joc lliure amb supervisió de monitors i amb entrada flexible. En aquest cas, la inscripció es farà en el moment de l’arribada, on la persona adulta acompanyant haurà de signar una autorització. Si plou, s’anul·larà l’activitat o s’avisarà les famílies perquè recullin els infants.
No és la primera vegada que Solsona ofereix Patis oberts. Fa més de quinze anys s’havien organitzat puntualment en períodes de vacances escolars, i el 2015 es van tornar a programar per mitjà del Pla Educatiu d’Entorn per oferir un espai de joc amb activitats orientades que fomentaven la convivència.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»