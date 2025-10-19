Il·lustracions amb missatge: una iniciativa al Solsonès promou el respecte pels boscos i la vida rural
Ajuntaments i particulars podran adquirir els cartells i col·locar-los en punts problemàtics per posar fi a actes incívics com pernoctar i aparcar en llocs no habilitats, l'obertura de tancats de bestiar o l'accés a camins privats
La iniciativa «Mou-te Bé» ha estat impulsada per la cooperativa local Territori de Masies
Posar l'art al servei de la natura i el món rural. A fi de conscienciar sobre la importància de respectar els boscos i el dia a dia als pobles del Solsonès, neix el projecte «Mou-te Bé» de la cooperativa Territori de Masies: una sèrie de cartells que combinen missatges clars i visuals amb il·lustracions que apel·len al civisme. El material està dissenyat perquè Ajuntaments, particulars i entitats els puguin col·locar en indrets on se sol estacionar o acampar en llocs no habilitats, s'obren tancats de bestiar o s'accedeix a camins privats.
Aquestes, justament, són algunes les problemàtiques sobre les quals es vol sensibilitzar. Amb missatges directes com: «Estem entrant en un camí particular» (per evitar l'accés a camins i finques privades), «Si fem nit al bosc, que sigui en llocs permesos i que no molesti» (per promoure la pernoctació responsable) o «Als ramats, ni esverar-los ni obrir-los-hi el vailet» (per respectar el bestiar), els impulsors del projecte consideren que aquestes reflexions poden fer crear consciència.
D'altres, tenen la finalitat de donar la benvinguda als visitants que arribin a qualsevol municipi on estigui col·locat el cartell. Sota el lema «Per uns paisatges vius, uns pobles plens de vida», aquests tenen la finalitat de fer reflexionar sobre la importància de respectar la vida quotidiana i les activitats agrícoles i ramaderes que s'hi duen a terme. En aquest sentit, els impulsors de la iniciativa manifesten que el món rural sovint es concep com a paisatges per ser contemplats quan, en realitat, són «espais vius, productius i habitats».
La campanya també inclou un cartell específic per a la caça, per senyalitzar les zones on es fan batudes i divulgar sobre aquesta activitat. Per això, aquests també compten amb una estructura pensada per poder recolzar el cartell a terra per informar que en alguna zona propera s'hi està duent a terme una batuda.
Els missatges han estat ideats tenint en compte les problemàtiques que hi ha presents als entorns rurals de la comarca i totes les il·lustracions són obra de l'artista de Terres de l'Ebre, Agustí Sousa. Els cartells es poden consultar i adquirir a través del web oficial de la cooperativa: www.territoridemasies.cat/mou-te-be.
Un projecte que neix de l'estima «als nostres boscos»
«El projecte 'Mou-te bé pel Territori' neix de l’estima cap als nostres boscos i tot el que signifiquen», com asseguren des de la cooperativa Territori de Masies. Segons la seva experiència, per preservar-los també cal que els «pobles propers estiguin plens de vida», ja que les activitats ramaderes i agrícoles, així com la gestió forestal, hi juguen un paper decisiu.
