La biblioteca de Solsona acull una activitat de contacontes per a infants de 0 a 3 anys
La sessió 'Ballmanetes', a càrrec de la narradora oral Mercè Martínez, forma part del programa Nascuts per llegir
El programa de foment de la lectura entre la primera infància Nascuts per llegir arriba a Solsona amb l’activitat 'Ballmanetes', programada per al 31 d’octubre a les 11 del matí a la biblioteca Carles Morató. És una sessió de contacontes a càrrec de la narradora oral, mediadora de lectura i mestra Mercè Martínez per a famílies amb nadons de 0 a 3 anys.
Ballmanetes consisteix en contes de jocs de dits i mans i moixaines en una proposta plena de moviment, música i paraules per als més petits. La narració és accessible als infants, que descobreixen el ritme, el gest i la paraula com a formes de joc i comunicació. És una activitat gratuïta, però requereix inscripció prèvia a la biblioteca (presencialment, per correu-e a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat, o bé per telèfon al 973483839).
Aquesta nova proposta de la biblioteca solsonina s’emmarca dins el programa Nascuts per llegir, impulsat per la Generalitat de Catalunya per potenciar la criança respectuosa i el vincle nadó-adult mitjançant els llibres i la lectura en veu alta, promoure el neurodesenvolupament i el gust per la lectura des dels primers anys de vida, així com fer partícips les famílies de l’activitat lectora. Aquesta iniciativa forma part del Pla Nacional del Llibre i la Lectura.
Una altra activitat que la Carles Morató organitzarà dins el programa Nascuts per llegir començarà la tercera setmana de novembre i convocarà famílies amb infants de 0 a 3 anys en sessions formatives per a descobrir diferents maneres d’explorar els llibres per a la primera infància. En aquest cas, les dinamitzarà la mediadora literària solsonina Violeta Caballol.
