Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fira de la Terra del Solsonès registra una afluència desigual, amb el Solsbirra Fest com una de les cites més concorregudes

La Solsoterra va atraure aquest cap de setmana centenars de persones amb el seu mercat del bolet, tallers de cuina i propostes d'oci

El SolsBirra Fest, una de les cites que va atraure més persones

El SolsBirra Fest, una de les cites que va atraure més persones / Ajuntament de Solsona

Regió7

Solsona

La cinquena Solsoterra, Fira de la Terra del Solsonès, celebrada a Solsona aquest cap de setmana, 18 i 19 d'octubre, s’ha tancat amb una participació de centenars de veïns de la comarca i visitants amb un seguiment concentrat majoritàriament dissabte a la tarda i diumenge al matí i amb el Solsbirra Fest com a cita més concorreguda, amb prop de 800 gots subministrats.

Un dels grans atractius, com de costum, va ser el tradicional mercat. Tot i que va omplir el nucli antic solsoní des de bon matí, va ser a partir de mitja tarda quan la fira va registrar una major afluència de públic, atret pel mercat del bolet i del boletaire, l’ecològic i artesà i les parades d’artesania local de La Menestrala.

Un dels actes més destacats del diumenge va ser el taller de cuina amb productes locals impartit pel televisiu Arnau Paris, diumenge al migdia a la plaça Major amb les places exhaurides. Era una convocatòria emmarcada dins la campanya “El Solsonès, quin gust de comarca!”, coincidint amb la celebració de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025. També hi va participar la productora local de porc ecològic DPagès, que va donar a conèixer el seu compromís amb la producció de proximitat i sostenible.

Una de les parades del mercat del bolet i el boletaire de la SolsoTerra

Una de les parades del mercat del bolet i el boletaire de la SolsoTerra / Ajuntament de Solsona

Una de les novetats que han generat més expectació ha estat l’obra de teatre. Diumenge a la tarda el públic que va omplir el teatre comarcal va riure de valent amb la comèdia Embolica que fa fort, a càrrec de botiguers i botigueres de la UBIC.

Solsbirra Fest, una fórmula d’èxit

Enguany s’ha tornat a evidenciar que el Solsbirra Fest, a l’aparcament de les Moreres, s’articula amb una fórmula d’èxit, que casa oferta de cerveseries artesanes catalanes –l’Albera es va endur el reconeixement dels consumidors–, amb gastronomia i actuacions musicals en directe. Altres activitats destacades del cap de setmana van passar per concursos i jocs infantils, un espectacle de carrer sobre la gestió dels residus i una xerrada històrica vinculada a l’exposició “Aiguafina”, al Museu de Solsona.

Va preludiar la fira la Setmana Bio, a la qual Solsona s’ha adherit per mitjà de la Biblioteca Carles Morató amb una exposició de llibres sobre producció i alimentació ecològica i una xerrada sobre biologia de l’hàbitat pronunciada per l’arquitecta Sílvia Ferrer-Dalmau.

Han organitzat la Solsoterra el Consell Comarcal del Solsonès (Solsonès Fires), l’Ajuntament de Solsona (Adlsolcar) i el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central-Leader, amb el suport de la Diputació de Lleida i nombroses entitats col·laboradores.

Gastronomia i sostenibilitat

El tret de sortida de la fira, però, es va donar dijous amb el taller de cuina amb productes del bosc, impartit pels cuiners Laia Coma i Roger Vilaginés, del restaurant Mare de la Font. Va ser una convocatòria organitzada conjuntament amb les 20es Jornades Gastronòmiques de Tardor, que s’allarguen fins al 16 de novembre en una vintena d’establiments de Solsona i comarca.

Dissabte el programa va començar amb la jornada sobre transició energètica, amb 35 assistents presencials –i d’altres que van seguir les ponències virtualment–, i una sortida de camp al parc fotovoltaic del serrat de la Torreta (Olius), organitzades pel Centre d’Estudis Lacetans per il·lustrar el repte que suposa l’ineludible pas a un paradigma basat en energies renovables i locals en l’actual context de crisi energètica i emergència climàtica.

Paral·lelament, en la dimensió més divulgativa del certamen, dissabte al matí el Grup de Natura del Solsonès va dirigir l’habitual sortida micològica, el resultat de la qual es va exposar al vestíbul de l’Ajuntament de Solsona en la vintena edició de la mostra de bolets.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  6. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  7. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola
  8. «El principal projecte ferroviari a la Catalunya central és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga»

La Fira de la Terra del Solsonès registra una afluència desigual, amb el Solsbirra Fest com una de les cites més concorregudes

La Fira de la Terra del Solsonès registra una afluència desigual, amb el Solsbirra Fest com una de les cites més concorregudes

Sarkozy ingressa a la presó per complir cinc anys per finançament il·legal

Sarkozy ingressa a la presó per complir cinc anys per finançament il·legal

Estacions d'esquí nòrdic: objectiu obrir tot l'any

Estacions d'esquí nòrdic: objectiu obrir tot l'any

Cuina Pirinenca de Cerdanya promourà la vall amb una nova festa gastronòmica anual

Cuina Pirinenca de Cerdanya promourà la vall amb una nova festa gastronòmica anual

La biblioteca de Solsona acull una activitat de contacontes per a infants de 0 a 3 anys

La biblioteca de Solsona acull una activitat de contacontes per a infants de 0 a 3 anys

'La casa nostra', la ‘sitcom’ amb què 3Cat recupera l’esperit de 'Plats bruts'

'La casa nostra', la ‘sitcom’ amb què 3Cat recupera l’esperit de 'Plats bruts'

Les elèctriques pressionen el Govern espanyol per salvar les nuclears enmig del temor a una altra apagada

Les elèctriques pressionen el Govern espanyol per salvar les nuclears enmig del temor a una altra apagada

Seu d'Urgell: un pla per revitalitzar el comerç del centre

Seu d'Urgell: un pla per revitalitzar el comerç del centre
Tracking Pixel Contents