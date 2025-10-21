L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
El pilot català Pol Pinyol, amb més de 41.900 seguidors a Instagram, va publicar un vídeo a les xarxes circulant per un camí rural on l’accés de vehicles motoritzats està prohibit
Tot i ser conscient que no respecta la legislació vigent, el motorista manté que en la seva publicació «en cap moment es malmet el medi ambient»
L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, esclata contra la pràctica d'enduro en espais naturals protegits del nord del Solsonès. Amb cinc mesos de diferència, dos coneguts pilots d'aquesta modalitat de motociclisme han publicat vídeos a les xarxes circulant per camins rurals en què la circulació motoritzada està prohibida. El cas més recent és el del pilot català Pol Pinyol (@pol_pinyol), que acumula més de 41.900 seguidors a Instagram. Mentre que el batlle assegura que aquesta pràctica «destrossa el medi ambient» i no respecta la legislació d'accés motoritzat vigent, el pilot manté que, en el vídeo, «només circula per zones pedregoses i no es malmet cap planta ni animal».
El vídeo publicat al perfil del pilot el mostra ascendint pel camí del Prat de Becies al Montnou, un paratge natural del Port del Comte ubicat al terme municipal de Guixers. Sobre la seva moto, fa una pujada per una zona pedregosa i, segons després, torna a baixar. Donat que l'enduro és una pràctica prohibida en entorns naturals per l'impacte negatiu que té per a la seva biodiversitat, el consistori ho ha percebut com un fet greu.
A l'impacte mediambiental, també se li suma que el pilot «té molts seguidors a les xarxes i el missatge que s'acaba donant és que tothom qui vulgui pot anar a les zones rurals a circular amb la moto per on vulgui, quan, realment, hi ha una sèrie de legislacions que s'han de complir», segons argumenta Selga.
L'Ajuntament ha denunciat aquests fets als Mossos d'Esquadra i als Agents Rurals. El pilot, per la seva banda, ha manifestat: «No em disculparé per exercir el meu ofici. No crec que estigui malmetent el medi ambient i menys en aquest vídeo en què circulo per un despreniment de pedres».
«És un esport il·legal»
«Al nostre país l'enduro és un esport pràcticament il·legal, a diferència de Portugal, per exemple, on no hi ha tantes regulacions», com lamenta el pilot Pol Pinyol. Tot i ser conscient d'això, assegura que sempre procura circular «de la millor manera i respectant la muntanya».
L'enduro es basa en la combinació de la resistència i la velocitat del pilot a l'hora de circular per recorreguts de camp a través i amb obstacles naturals. És per això que per practicar-lo en la seva plenitud cal trobar zones amb muntanyes d'una certa alçada i «en què la natura estigui verge», com explica el pilot.
A banda, argumenta que a Catalunya tan sols hi ha un circuit per practicar aquest esport: les pistes de Pascuet, ubicades a la Bastida (Lleida). És per aquesta escassetat de llocs habilitats per a aquesta pràctica que els motoristes acaben fent enduro en indrets naturals on no està permès, com argumenta Pinyol.
En aquest sentit, reivindica que les legislacions que regulen l’accés de vehicles motoritzats al medi natural haurien de ser més permissives per garantir que es puguin practicar aquests esports.
«Un problema que està en auge»
La presència de pilots d’enduro en entorns naturals de la Vall de Lord, com detalla l’alcalde de Guixers, «és un problema que sempre ha estat present a la zona». En els darrers anys, però, assegura que ha anat en augment i, no només això, sinó que també ho solen compartir a les xarxes socials, fet que «genera una mena d’efecte crida».
De fet, aquest mes de maig, Guixers va viure un cas molt similar, en què un altre pilot conegut es va gravar anant en moto per espais naturals protegits on la circulació motoritzada està prohibida. Després de veure el vídeo a les xarxes, l’Ajuntament va manifestar el seu desacord amb aquesta mena de pràctiques, ja que constitueixen un delicte, i el pilot va esborrar el vídeo immediatament. En aquest sentit, l’alcalde recorda que «els espais naturals no són per circular en moto, sinó per dur a terme altres activitats com ara el senderisme o les pastures de bestiar».
