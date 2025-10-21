Una nova passarel·la al camp de futbol de Solsona per fer més accessible l'entrada del públic
El projecte ja ha estat sotmès a informació pública i el govern municipal preveu adjudicar enguany les obres de la passarel·la i d'un nou lavabo per al públic
Regió7
L’Ajuntament de Solsona sotmet a informació pública el projecte de construcció d’una passarel·la per fer accessible la zona de públic del camp de futbol municipal, que inclou el condicionament d’un nou lavabo. Amb un pressupost de 96.750 euros, aquesta és una de les principals inversions municipals d’aquest exercici.
Redactat per l’arquitecta Anna Grau, des dels serveis tècnics municipals, el projecte proposa l’obertura d’un nou accés al camp pel carrer d’en Salvador Espriu a nivell de la planta primera. Una passarel·la de tres metres d’altura, 13,5 metres de longitud i 2,60 metres d’amplada amb estructura de formigó i acabat de rajola de gres conduirà els espectadors a la zona de graderia i bar. Així mateix, en un espai situat entre la terrassa del bar i un talús limitat per un mur de contenció es construirà un nou lavabo accessible. La superfície total construïda serà de poc més de 71 metres quadrats.
Una obra prioritària
Aquesta actuació serà subvencionada en tres quartes parts pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) en l’exercici del 2029, si bé l’Ajuntament n’avançarà la totalitat del finançament per poder tenir l’obra executada el més aviat possible, en considerar-la prioritària.
El projecte, ja publicat al portal web municipal, va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local la setmana passada i es publicarà el Butlletí Oficial de la Província de Lleida el dia 23. Paral·lelament, el consistori n’inicia els tràmits de licitació, de manera condicionada a l’aprovació definitiva, a fi de poder adjudicar i començar els treballs abans de final d’any.
El camp de futbol municipal de Solsona disposa actualment de dues entrades, una a nivell de camp, per la qual es vol evitar l’accés d’espectadors a la zona del terreny joc, i una altra al carrer de Pere Màrtir Colomés, que no és accessible, ja que obliga a baixar escales per accedir a la graderia. El lavabo existent obert al públic també està situat a peu pla de la gespa.
