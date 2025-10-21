Una xarxa elèctrica més intel·ligent i flexible: Experts del sector destaquen al Solsonès les necessitats de la comarca
Solsona va acollir el passat dissabte la jornada de debat del projecte 'Transició Energètica i Territori (TEiT) 2025', amb una taula rodona sobre les mancances de l'enfocament territorial actual i una visita al parc solar fotovoltaic del Serrat de la Torreta (Olius)
Regió7
El passat dissabte 18 d’octubre, la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès va acollir la jornada comarcal de debat del projecte “Transició Energètica i Territori (TEiT) 2025”, organitzada pel Centre d’Estudis Lacetans (CEL) amb la col·laboració del Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES). Hi van assistir prop de 35 persones, tot i que va destacar la falta de càrrecs electes i tècnics municipals, com assegura l'organització. La sessió va estar valorada molt positivament pels participants.
La jornada s’inicià amb les intervencions de Claustre Sunyer, presidenta del Consell Comarcal, Neus Mujal, presidenta del CEL, i Carles Riba, president del CMES. Ignacio López, fins fa poc responsable de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica, va oferir una “fotografia energètica” del Solsonès, i Eduard Furró (CMES) i va presentar una proposta de repartiment equitatiu del sistema energètic renovable.
La taula rodona, moderada per Marta Gangolells (UPC), va reunir Eduard Furró (CMES), Josep Tristany i Myriam Jounou (Electra del Cardener), Carles Comalada (Som Energia) i Sergi Saladié (URV). Es van destacar idees com la necessitat d’una xarxa elèctrica més intel·ligent i flexible, la revisió dels peatges energètics, un nou enfocament territorial de la xarxa de transport i distribució, i la importància d’una transició col·laborativa entre empreses, administració i ciutadania.
A la tarda, una quinzena de participants van visitar el parc solar fotovoltaic del Serrat de la Torreta (Olius), promogut per Electra del Cardener, que produeix uns 3,1 GWh/any, prop del 5% del consum elèctric comarcal.
El CEL i el CMES valoren molt positivament l’interès i la qualitat del debat i subratllen la necessitat de seguir treballant i construint consensos per avançar cap a un model energètic sostenible i just al Solsonès.
