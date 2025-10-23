Cafès-tertúlia per reflexionar sobre la mort: una nova iniciativa a Solsona per trencar tabús
Coincidint amb Tots Sants, l'Ajuntament insta a la reflexió i el coneixement amb una exposició itinerant sobre la mort i una xerrada sobre les voluntats anticipades
Regió7
Parlar sobre la mort, el dol, les pèrdues i la consciència sobre el final de la vida al voltant pastes i una tassa de cafè. Aquesta és una de les noves iniciatives que ha organitzat el Servei d'Acompanyament al Dol de Solsona a les portes de Tots Sants. Seguint el format dels death cafes, una iniciativa mundialment estesa, els cafès-tertúlia es faran els dimarts 4 de novembre i 16 de desembre a dos quarts de set del vespre al bar El Casal i estan obertes a tothom per parlar de la mort en un context distès i de confiança.
Aquest espai s'adreça a tothom que senti curiositat, interès o necessitat de compartir converses, reflexions, dubtes o experiències relacionades amb la mort o el dol i no cal inscriure's prèviament. El dinamitzaran Gemma Estany Ferrer i Marta Marsenyach Novelles, membres del Servei d’Acompanyament al Dol de Solsona.
Des de l’organització es deixa clar que els cafès-tertúlia de la mort no són un grup de suport, ni per a persones que necessitin teràpia o suport psicològic. En aquest sentit, des dels Serveis Funeraris municipals es recorda a la població de Solsona que hi ha disponible el Servei d’Acompanyament al Dol, gestionat per professionals de l’espai Matís, amb tres sessions gratuïtes. Qui vulgui acollir-s’hi pot contactar-hi per telèfon al 609256178, o bé per correu-e a mmarsenyach@gmail.com.
Per mitjà de la col·laboració entre els Serveis Funeraris i Matís, s’organitzen a Solsona diferents actes al llarg de l’any per normalitzar la conversa sobre la mort i el dol i oferir espais comunitaris on poder compartir experiències i emocions.
Una exposició per reflexionar
Coincidint amb Tots Sants, l'Ajuntament de Solsona també proposa reflexionar sobre la mort amb una exposició artística col·lectiva de l’associació Dret a Morir Dignament (DMD), que s’inaugurarà el dia 29 amb una xerrada sobre les voluntats anticipades.
“La mort, digna i il·lustrada” és el títol de la mostra itinerant que es podrà visitar al saló de les Homilies d’Organyà del 29 d’octubre al 8 de novembre en l’horari d’obertura de la biblioteca Carles Morató. Són il·lustracions d’una trentena d’artistes, entre els quals hi ha firmes com les d’Ignasi Blanch, Marta Bellvehí, África Fanlo, Albert Arrayás, Gemma Capdevila, Coaner o Alba Falgarona.
Combatre la imatge estereotipada i sovint repetitiva amb què tradicionalment s’ha representat la mort i trencar un dels principals tabús de la nostra societat és l’objectiu del projecte que ara arriba a Solsona. D’aquí que es mostrin fins a trenta-una visions artístiques diferents de la mort digna.
Xerrada sobre les voluntats anticipades
Per a inaugurar l’exposició, el dia 29 a les set del vespre, Montserrat Colominas, membre de Dret a Morir Dignament, oferirà una xerrada sobre la importància de les voluntats anticipades. Es tracta d’un document legal en què la persona sol·licitant deixa escrites instruccions per a la seva atenció sanitària en cas que, en el futur, es trobi en un escenari en què ja no pugui expressar la seva voluntat per si mateixa.
D’aquesta manera es garanteix que es respectin les preferències i valors de la persona sobre el seu final de vida. També intervindrà en aquest acte inaugural el regidor responsable dels Serveis Funeraris, Joan Parcerisa.
