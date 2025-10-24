Olius guanya dos refugis climàtics augmentant l'ombratge de la piscina i climatitzant el local social
A la piscina del Pi s'han plantat arbres i s'hi ha col·locat una nova pèrgola que servirà per protegir de les altes temperatures als seus usuaris
Al local social de la plaça de l'Olivera i la sala social de l'edifici de l'Ajuntament s'hi han instal·lat sistemes de climatització, ja que no en tenien
Olius ha fet un pas endavant en termes de sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic després d’adequar la piscina municipal, la sala social i el local social a fi de convertir-los en refugis climàtics. Per un costat, a la piscina s’han dut a terme treballs per millorar la vegetació, crear nous espais d’ombra i reduir el consum d’aigua. Per l’altre, als dos espais municipals s’han instal·lat sistemes de calefacció i aire condicionat. Amb aquestes implementacions el municipi passarà de tenir un sol refugi climàtic -la sala social de l’edifici de l’Ajuntament- a tenir-ne tres, dos dels quals estaran oberts tot l’any.
A la piscina del Pi s’han plantat més arbres i s’hi ha instal·lat una nova pèrgola per guanyar zones d’ombra. Aquests espais serviran als usuaris per refugiar-se quan hi hagi temperatures especialment altes durant els estius. Per reduir el consum d’aigua que es destina al manteniment de les instal·lacions s’ha optat per substituir la gespa de l’entrada per una d’artificial i s’ha replantat part de l’herba de l’interior per una d’un altre tipus que no requereix tanta aigua per mantenir-la en bon estat.
D’altra banda, al local social de la plaça de l’Olivera i a la sala social de l’edifici de l’Ajuntament s’hi han instal·lat sistemes de climatització, ja que no en tenien. Així, aquests dos espais estaran correctament equipats per oferir un bon ambient als usuaris que els freqüenten -pel fet que solen acollir tallers, reunions o joves que hi van a estudiar- i es podran fer servir de refugi en situacions meteorològiques de molta calor o molt de fred.
Aquestes accions, com ha manifestat l’alcaldessa Marta Comitre, contribuiran que el municipi estigui més preparat davant d’escenaris extrems i contribuiran a millorar l’eficiència dels espais.
Els treballs, que han tingut com a objectiu desenvolupar actuacions de mitigació i adaptació al canvi climàtic i millorar les condicions dels equipaments municipals, han tingut un cost total de 32.423 euros. Aquesta quantia ha estat aportada íntegrament pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través d’una línia de subvencions.
