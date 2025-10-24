Unir esforços per impulsar el turisme del Solsonès a partir de l’atractiu del Port del Comte
Agents del sector es van reunir al Port del Comte per crear sinergies i fer que restaurants, allotjaments i empreses que fan activitats a la Vall de Lord també es puguin beneficiar del volum de visitants que atrau l'estació
El Port del Comte, que solia funcionar «en solitari» treballarà coordinadament amb els altres actors i el Consell Comarcal del Solsonès
Articular els diferents actors turístics del Solsonès i fer que es beneficiïn del flux de visitants que atrau el Port del Comte. Aquest és un dels principals objectius que té el sector de la comarca, especialment durant la temporada d'hivern. L'estació d'esquí és un dels seus atractius més grans i, fins ara, «havia funcionat una mica en solitari», com detalla el conseller comarcal de Turisme, Xavier Vilalta. Per revertir aquesta tendència i promoure la col·laboració dins del sector, els agents s'han compromès a avançar plegats i fer que els visitants del Port del Compte també consumeixin als restaurants de la zona, hi pernoctin i participin en les diferents activitats de la Vall de Lord.
Per crear un espai de trobada i cooperació, l'estació d'esquí va acollir aquest dimecres una trobada «famtrip de tardor» que va aplegar una trentena de representants del sector, d'ajuntaments i d'entitats. Durant la reunió, tots ells van exposar els seus projectes i la seva forma de treballar. «Ens vam adonar que no hi ha sinergies entre ells, no treballen de forma coordinada», com detalla Vilalta. En identificar aquest punt de millora, els participants van aprofitar per conèixer-se entre ells i veure de quina forma els seus negocis es poden beneficiar mútuament.
Un altre dels objectius de futur és que el Port del Comte comenci a treballar conjuntament amb el Consell Comarcal del Solsonès. Per aconseguir-ho, es preveu que la comunicació de l'estació i la seva promoció a través de les xarxes es faci també a través del perfil de Turisme Solsonès (@turismesolsones). Així, ambdós actors es podran beneficiar de la seva respectiva visibilitat a les xarxes i els usuaris podran consultar la informació turística de la comarca d'una forma més completa en un mateix perfil.
Durant la jornada, els participants també van conèixer de prop les instal·lacions de l’estació del Port del Comte en una visita guiada per Jaume Majoral, que va presentar les principals novetats i millores del complex.
La jornada es va cloure amb un dinar compartit entre els participants, que va permetre continuar intercanviant idees i projectes de futur en un ambient cordial i constructiu.
Amb iniciatives com aquesta, el Consell Comarcal del Solsonès reafirma el seu compromís amb un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat, fent valdre els recursos naturals, les empreses i les persones que donen vida al territori. L’activitat es va dur a terme amb el suport de l’estació d’esquí Port del Comte i del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
