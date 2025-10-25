Solsona ha tingut més traspassos de botigues que tancaments en 4 anys
Durant aquest 2025, tres botigues han canviat de mans, però quatre han tancat per sempre
Tècnics de l’Agència destaquen que la densitat comercial de la ciutat supera la mitjana catalana
En un context global en què el petit començ està cada cop en més perill, Solsona està aconseguint mantenir el volum de botigues obertes al nucli antic en els darrers anys. Del portal del Pont al portal del Castell, el principal eix econòmic de la ciutat, hi ha 54 locals oberts dels 79 que hi ha en total (un 68,35%), una xifra que s'ha mantingut més o menys estable des del 2022. Des de llavors, a més, s'han traspassat més botigues de les que han tancat. En aquest sentit, tècnics de l'Agència de Desenvolupament celebren que la densitat comercial de Solsona està molt per sobre de la mitjana catalana.
El sector comercial de la capital de comarca compta amb una bona vitalitat i la raó és que el nombre de botigues i serveis que obren (bars i restaurants) superen destacablement a aquells que abaixen la persiana per sempre. A més, cada cop es confia més en l’opció dels traspassos. De fet, l’any 2020, en plena pandèmia, tan sols se’n van fer sis i aquest any ja s’han formalitzat fins a 14, més del doble.
Bona part dels traspassos que s’han fet aquest 2025 han estat de bars i restaurants, concretament, un 78,5% (11). Per contra, les botigues representen una minoria, un 21,5% (3). Aquesta diferència no és accidental, sinó que respon a una realitat: els bars i restaurant solen ser més fàcils de traspassar que no pas les botigues.
Malgrat això, des del 2023 cada any s’han traspassat almenys dues botigues a Solsona i aquest any ja en van tres, la xifra més alta registrada en els darrers cinc. Els tres casos en què s’ha aconseguit tornar a aixecar la persiana d’establiments que tancaven han estat el de la botiga de fotografia i revelatges Resol (ara, De Cop Mèdia), la llibreria Verdaguer i la botiga de roba Ca la Carme, que va tornar a aixecar la persiana a mitjan aquest octubre.
«L’element més determinant perquè es pugui fer un traspàs és que el negoci sigui rendible», com detalla el dinamitzador comercial de l’Agència, Aleix Solé. En aquest sentit, afegeix que no han detectat cap patró que relacioni el sector a què es dedica cada establiment amb la facilitat de traspassar-lo. Un dels principals desavantatges, però, és que «sovint el valor de facturació és baix», un problema que els botiguers han de superar.
L’altra cara de la moneda és que durant aquest any quatre botigues solsonines han abaixat la persiana per sempre per manca de relleu, una xifra que supera la dels darrers anys. Els quatre establiments han estat la Cansaladeria Ribalta, el restaurant Fermín i les botigues de roba Ca l’Anita i Poti Poti.
25 locals buits de portal a portal
Als carrers del Castell i de Sant Miquel, un dels principals eixos comercials de la ciutat, hi ha un total de 75 locals. D’aquests, 54 estan oberts (68,35%) i 25, tancats (31,65%). Quatre anys enrere, ambdós carrers havien tingut fins a 60 establiments oberts (75,95%), però després de la sotragada que es va produir post-Covid (2021-2022) l’ocupabilitat es va reduir i encara no s’ha recuperat al complet.
Malgrat això, des del 2022 el nombre de locals oberts s’ha mantingut més o menys estable, oscil·lant entre els 53 i els 56, tenint en compte el context general.
Traspassos «de mà en mà»
S’estima que en els pròxims anys quasi una vintena de titulars de botigues es jubilaran sense relleu generacional. Davant d’aquest escenari, l’any passat l’Ajuntament de Solsona i l’Agència de Desenvolupament Local del Solsonès i Cardona van engegar la campanya «De mà en mà», per afavorir el traspàs de botigues que tanquen per jubilació.
El projecte ajuda a amplificar el boca-orella de l'entorn dels botiguers que es jubilen a través de les xarxes. D'aquesta manera, s'afavoreix que les ofertes arribin a persones interessades a assumir el traspàs d'algun dels negocis adherits.
La campanya es va presentar el juliol de 2024 i fins al moment ja ha aconseguit traspassar dos negocis, Torres perfumeria i complements de Solsona i la rebatejada botiga de llegums i pesca salada Núria de Cardona. En aquests moments, s'ofereix el traspàs de la històrica merceria solsonina Ca l’Anita, que busca uns nous encarregats que tirin endavant el negoci.
