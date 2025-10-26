Quatre persones ferides en bolcar el seu cotxe a Olius
Una dotació dels Bombers ha treballat en la retirada del vehicle
Quatre persones han resultat ferides en un accident dissabte al vespre a Olius. L'avís es va rebre al voltant de 2/4 de nou per un cotxe que havia bolcat a la carretera C-26 en direcció Berga. Els quatre ocupants van resultar ferits lleus i van ser traslladats al CAP de Solsona per la seva valoració. Una dotació de Bombers va treballar en l'accident.
