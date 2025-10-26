Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre persones ferides en bolcar el seu cotxe a Olius

Una dotació dels Bombers ha treballat en la retirada del vehicle

Senyalització d'un accident de trànsit.

Senyalització d'un accident de trànsit. / Mossos d'Esquadra

Núria León

Núria León

Quatre persones han resultat ferides en un accident dissabte al vespre a Olius. L'avís es va rebre al voltant de 2/4 de nou per un cotxe que havia bolcat a la carretera C-26 en direcció Berga. Els quatre ocupants van resultar ferits lleus i van ser traslladats al CAP de Solsona per la seva valoració. Una dotació de Bombers va treballar en l'accident.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
  2. L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
  3. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
  4. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  5. El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
  6. Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia
  7. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  8. Carta de l'alcalde de Sant Fruitós «al regidor Joan Vila 'Putin'»: «És preocupant que una persona així sigui al govern» i ara «toca una reprovació pública de l'alcalde de Manresa»

Manresa celebra 20 anys de l'esport al carrer amb la cursa urbana

Manresa celebra 20 anys de l'esport al carrer amb la cursa urbana

El CE Manresa s’endú una victòria per la mínima al camp de l’Europa (0-1(

Busca't a les fotos dels 10 Km Urbans de Manresa 2025

Busca't a les fotos dels 10 Km Urbans de Manresa 2025

La sortida de la vintena edició de la Cursa Urbana de Manresa

La sortida de la vintena edició de la Cursa Urbana de Manresa

Santi Vila: «Companys de Junts que m’havien considerat un botifler m’han trucat per dir-me que van ser injustos»

Santi Vila: «Companys de Junts que m’havien considerat un botifler m’han trucat per dir-me que van ser injustos»

La família de Pol Cugat, el jove assassinat en una plantació de marihuana, demana una altra vegada a Google que l’ajudi a trobar el seu cos

La família de Pol Cugat, el jove assassinat en una plantació de marihuana, demana una altra vegada a Google que l’ajudi a trobar el seu cos

Joan Vila, sobre la proposta d'«opa» a Pineda de Bagès: «Sí, la meva intervenció va ser en qualitat de tinent d’alcalde de Manresa, per si algú en tenia cap dubte»

Joan Vila, sobre la proposta d'«opa» a Pineda de Bagès: «Sí, la meva intervenció va ser en qualitat de tinent d’alcalde de Manresa, per si algú en tenia cap dubte»

Detinguts dos sospitosos pel robatori al Louvre

Detinguts dos sospitosos pel robatori al Louvre
Tracking Pixel Contents