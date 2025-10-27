El Sindicat d'Habitatge del Solsonès es presenta oficialment per combatre l'especulació i la turistificació a la comarca
L'acte tindrà lloc el pròxim diumenge 9 de novembre a les 11 h del matí, al portal del Castell de Solsona
Cada dijous organitzarà una assemblea per crear espais de solidaritat veïnal i fer front a pràctiques abusives relacionades amb el mercat immobiliari
Regió7
El Sindicat d'Habitatge del Solsonès es presentarà oficialment el pròxim diumenge 9 de novembre a les 11 h del matí, al portal del Castell de Solsona. L'organització, creada el passat mes de maig, va néixer amb la voluntat de «defensar els drets de les persones llogateres davant l’especulació immobiliària i la turistificació de la comarca». Amb la seva presentació pública, el col·lectiu pretén «crear un nou escenari de resistència i lluita en el marc d’un habitatge digne i just per a tots els veïns del territori» i, per apropar-lo al públic, organitzarà assemblees setmanals per formar espais de solidaritat veïnal.
En l’acte hi participaran representants de la Confederació de Sindicats d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) i d’altres sindicats del territori. A més, s’hi ha programat una activitat per donar a conèixer l’organització, i la jornada s’obrirà i es clourà amb un aperitiu.
El sindicat té com a principal objectiu organitzar, defensar i empoderar les persones que pateixen situacions d’injustícia o vulneració de drets en el mercat immobiliari, així com impulsar accions per a la creació de polítiques públiques que garanteixin l'accés a un habitatge digne i assequible per a tothom.
A través de l'organització i mobilització ciutadana, el sindicat vol fer front a les pràctiques abusives i especulatives que es pateixen a l’hora de llogar, comprar o accedir a un habitatge. A més, s'involucrarà activament davant dels desnonaments, promovent la solidaritat veïnal i establint xarxes d’ajuda mútua.
Setmanalment, organitzarà assemblees en què s'oferirà assessoria jurídica a afectats per desnonaments o problemes relacionats amb el lloguer; es donarà acompanyament a persones en situació de vulneració per garantir que es respectin els seus drets en matèria d’habitatge; es denunciaran i s'organitzaran mobilitzacions en casos d'abús relacionats amb els lloguers, desnonaments o qualsevol pràctica il·legal que afecti la ciutadania i es crearan espais de solidaritat veïnal, on es compartiran recursos i coneixements per enfortir la comunitat.
Des del Sindicat d'Habitatge del Solsonès fan una crida a tota la ciutadania a unir-se a la lluita per garantir el dret a un habitatge digne de tothom, com asseguren fonts de l'agrupació. Tots els veïns de la comarca que s'hi vulguin sumar estan convidats a l'assemblea oberta que se celebrarà cada dimarts a les 19 h al casal popular La Fura (Plaça de Sant Pere, 7).
