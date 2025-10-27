Una vuitantena d'assistents gaudeixen de la jornada de Sant Galderic a la Coma i la Pedra
La trobada, celebrada sota un temps esplèndid, manté viva la tradició i el patrimoni cultural del Solsonès
Regió7
El municipi de la Coma i la Pedra va acollir aquest dissabte les XVI Jornades de Sant Galderic, una celebració que posa en valor el patrimoni cultural i tradicional del territori. L’acte va estar organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de la Coma i la Pedra i Òmnium Solsonès, amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.
Les jornades, dedicades a Sant Galderic, patró de la pagesia catalana, van començar a les onze del matí amb una missa i la benedicció del pa a l’església de la Coma, amb l’acompanyament musical de la Montse i l’Anna. A continuació, a les dotze, va tenir lloc un concert amb La Banda del Pagès de Matamargó i un tast de productes del territori.
A la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Coma i la Pedra, es va oferir la xerrada “Música i cinema. La presència de la música en les arts escèniques”, a càrrec de la docent i musicòloga M. Lluïsa Piñero.
La jornada, que enguany va arribar a la seva setzena edició, va reunir unes 80 persones i va continuar fomentant el reconeixement del patró de la pagesia i de la cultura popular del Solsonès, tot oferint una trobada itinerant als diversos pobles de la comarca.
