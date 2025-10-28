Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’alcaldessa de Solsona felicita Beatriz Maria Lozano pel seu centenari

L’homenatjada és veïna de la ciutat des del desembre de 2023

La centenària Beatriz Maria Lozano amb l'alcaldessa Judit Gisbert

La centenària Beatriz Maria Lozano amb l'alcaldessa Judit Gisbert / Ajuntament de Solsona

Regió7

Solsona

El 28 d’octubre de 1925, a Cabo de Agua (Nador, Marroc), va néixer Beatriz Maria Lozano Ortega, actualment veïna de Solsona. L’alcaldessa, Judit Gisbert, va felicitar-la dissabte –coincidint amb el dia de la celebració familiar– pel seu centè aniversari. En nom de l’Ajuntament, va portar-li un diploma i un ram de flors.

Beatriz Maria Lozano va ser la primogènita de dues germanes. De jove es va traslladar a viure a Barcelona, on va conèixer el seu marit i amb qui va formar una família d’una filla i tres fills. Al llarg de la seva vida ha viscut a diferents indrets fins a establir-se a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona, el desembre del 2023, prop de la seva filla, nets i besnets.

La solsonina centenària ha dedicat la seva vida a la cura dels seus, amb dons especials per a la cuina i la costura. La seva família en destaca sobretot la bondat i la fortalesa del caràcter. «Feia el que fos perquè tothom de la seva vora estiguéssim bé», destaca la seva neta Anna Delgado.

