L’alcaldessa de Solsona felicita Beatriz Maria Lozano pel seu centenari
L’homenatjada és veïna de la ciutat des del desembre de 2023
Regió7
El 28 d’octubre de 1925, a Cabo de Agua (Nador, Marroc), va néixer Beatriz Maria Lozano Ortega, actualment veïna de Solsona. L’alcaldessa, Judit Gisbert, va felicitar-la dissabte –coincidint amb el dia de la celebració familiar– pel seu centè aniversari. En nom de l’Ajuntament, va portar-li un diploma i un ram de flors.
Beatriz Maria Lozano va ser la primogènita de dues germanes. De jove es va traslladar a viure a Barcelona, on va conèixer el seu marit i amb qui va formar una família d’una filla i tres fills. Al llarg de la seva vida ha viscut a diferents indrets fins a establir-se a la residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona, el desembre del 2023, prop de la seva filla, nets i besnets.
La solsonina centenària ha dedicat la seva vida a la cura dels seus, amb dons especials per a la cuina i la costura. La seva família en destaca sobretot la bondat i la fortalesa del caràcter. «Feia el que fos perquè tothom de la seva vora estiguéssim bé», destaca la seva neta Anna Delgado.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»