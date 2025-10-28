Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Riner instal·la dos dipòsits subterranis per reaprofitar les aigües pluvials

Els recursos hídrics recollits dels teulats dels edificis públics s'utilitzaran per al reg i per donar servei als labavos de l'escola rural de Freixinet i el local social

El dipòsit de 7.500 litres instal·lat a l’escola rural de Freixinet

El dipòsit de 7.500 litres instal·lat a l’escola rural de Freixinet / Ajuntament de Riner

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Riner

L’Ajuntament de Riner ha instal·lat al nucli de Freixinet dos grans dipòsits de 15.000 i 7.500 litres que emmagatzemaran l’aigua de la pluja a fi de reaprofitar-la per al reg de l’arbrat i les aigües grises de l’Escola Rural i el local social. Així, es reduirà el consum de recursos hídrics mentre que es treu profit de l’aigua que cau sobre els teulats dels edificis públics. Els treballs, a més, han contribuït a incrementar les zones d’ombra i de confort climàtic del municipi, ja que s’hi han plantat més arbres. Aquesta obra ha suposat un pas endavant per fer més eficients i sostenibles els edificis públics de la població rural.

El dipòsit de major capacitat, ubicat a la zona dels equipaments, recull les aigües de la coberta del local social i del magatzem municipal per donar servei als banys del mateix local i regar les plantes, arbres i zones verdes de l’entorn. En el marc del projecte, també s’ha aprofitat per ampliar la zona d’arbrat del pati exterior entre el local i els vestidors, un espai on veïns i usuaris del local se solen reunir, com també de la zona d’aparcament exterior.

El segon dipòsit, construït a la zona de l’Escola Rural de Freixinet, també serveix per donar ús als banys del centre i pel reg dels arbres del pati, de les zones verdes properes i del nou arbrat que també s’hi ha plantat.

El dipòsit instal·lat a la zona dels equipaments municipals

El dipòsit instal·lat a la zona dels equipaments municipals / Ajuntament de Riner

Aquest projecte té com a objectiu millorar la gestió de l’aigua mitjançant l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua i l’aprofitament de recursos hídrics per a usos no potables en equipaments. A banda, ha tingut un doble vessant: preservar la salut i la comoditat de les persones, adaptant edificis i espais públics.

Els treballs també han comportat una millora pel que fa a la protecció solar i l’esmorteïment dels efectes de la calor a l’escola. Per un costat, s’ha col·locat un tendal al nou terrat de planta primera i s’han posat cortines de protecció i filtre solar a les finestres de les aules, ja que fins ara no disposaven de cap sistema de protecció. Juntament amb el nou arbrat, aquesta actuació suavitzarà la calor que solia fer a l’interior.

Continuant amb la millora dels serveis públics, també s’han instal·lat dues fonts públiques, una a l’escola, destinada als alumnes, i una segona per a un ús més general, ubicada al pati del local social.

Aquestes actuacions complementen altres obres de caràcter mediambiental que ja s’han executat, o s’executaran pròximament, com la construcció d’una caldera de biomassa que ha substituït tres antigues calderes de gasoil que donaven servei a l’escola Rural, al local social i als vestidors municipals. En aquesta línia, s’impulsaran altres projectes com ara la col·locació de plaques fotovoltaiques a les cobertes dels locals municipals.

El cost total de les obres ha estat de 119.725,54 euros. Per a la seva execució, l’Ajuntament ha comptat amb l’ajut de la Generalitat en el marc de les Subvencions als Ens Locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025, promogudes pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

