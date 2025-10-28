Riner instal·la dos dipòsits subterranis per reaprofitar les aigües pluvials
Els recursos hídrics recollits dels teulats dels edificis públics s’utilitzaran per al reg i per donar servei als labavos de l’escola rural de Freixinet i el local social
L’Ajuntament de Riner ha instal·lat al nucli de Freixinet dos grans dipòsits de 15.000 i 7.500 litres que emmagatzemaran l’aigua de la pluja a fi de reaprofitar-la per al reg de l’arbrat i les aigües grises de l’Escola Rural i el local social. Així, es reduirà el consum de recursos hídrics mentre que es treu profit de l’aigua que cau sobre els teulats dels edificis públics. Els treballs, a més, han contribuït a incrementar les zones d’ombra i de confort climàtic del municipi, ja que s’hi han plantat més arbres. Aquesta obra ha suposat un pas endavant per fer més eficients i sostenibles els edificis públics de la població rural.
El dipòsit de major capacitat, ubicat a la zona dels equipaments, recull les aigües de la coberta del local social i del magatzem municipal per donar servei als banys del mateix local i regar les plantes, arbres i zones verdes de l’entorn. En el marc del projecte, també s’ha aprofitat per ampliar la zona d’arbrat del pati exterior entre el local i els vestidors, un espai on veïns i usuaris del local se solen reunir, com també de la zona d’aparcament exterior.
El segon dipòsit, construït a la zona de l’Escola Rural de Freixinet, també serveix per donar ús als banys del centre i pel reg dels arbres del pati, de les zones verdes properes i del nou arbrat que també s’hi ha plantat.
Aquest projecte té com a objectiu millorar la gestió de l’aigua mitjançant l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua i l’aprofitament de recursos hídrics per a usos no potables en equipaments. A banda, ha tingut un doble vessant: preservar la salut i la comoditat de les persones, adaptant edificis i espais públics.
Els treballs també han comportat una millora pel que fa a la protecció solar i l’esmorteïment dels efectes de la calor a l’escola. Per un costat, s’ha col·locat un tendal al nou terrat de planta primera i s’han posat cortines de protecció i filtre solar a les finestres de les aules, ja que fins ara no disposaven de cap sistema de protecció. Juntament amb el nou arbrat, aquesta actuació suavitzarà la calor que solia fer a l’interior.
Continuant amb la millora dels serveis públics, també s’han instal·lat dues fonts públiques, una a l’escola, destinada als alumnes, i una segona per a un ús més general, ubicada al pati del local social.
Aquestes actuacions complementen altres obres de caràcter mediambiental que ja s’han executat, o s’executaran pròximament, com la construcció d’una caldera de biomassa que ha substituït tres antigues calderes de gasoil que donaven servei a l’escola Rural, al local social i als vestidors municipals. En aquesta línia, s’impulsaran altres projectes com ara la col·locació de plaques fotovoltaiques a les cobertes dels locals municipals.
El cost total de les obres ha estat de 119.725,54 euros. Per a la seva execució, l’Ajuntament ha comptat amb l’ajut de la Generalitat en el marc de les Subvencions als Ens Locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2023, 2024 i 2025, promogudes pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Montserrat Pedreira, directora del Grau d’Educació Infantil de la UVic-UCC: «Quedem malament a les proves PISA perquè seguim ancorats al passat. El més habitual aquí és treballar amb el llibre de text, com fa 50 anys»
- Centenars de joves cristians es troben a Montserrat: «La música i les xarxes socials estan apropant moltíssima gent a Déu»
- Els bombers rescaten amb hipotèrmia dos joves caiguts de nit a la llera del riu a Berga
- Jordi Valls passa de 83 a 4.000 milions en vint anys