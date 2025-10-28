La Vall de Lord instal·la la seva primera càmera de videovigilància per detectar incendis forestals
L'aparell agilitza les tasques de detecció de focs, així com les d'intervenció i extinció per part de les agències i cossos de seguretat
La càmera disposa d’un sistema motoritzat que li permet girar 360 graus, i les imatges en temps real estan disponibles per a tothom
En aquesta campanya forestal, la Vall de Lord ha estrenat la seva primera càmera de videovigilància destinada a la detecció de columnes de fum i incendis. Instal·lada en un punt elevat del municipi de la Coma i la Pedra, a uns 1.500 metres d'altitud, ofereix panoràmiques amb un alt nivell de resolució per agilitzar les tasques de detecció dels focs, així com les d'intervenció i extinció. La càmera compta amb un sistema motoritzat que li permet girar 360 graus i, en cas d'urgència, els cossos de seguretat podran consultar les seves imatges per activar-se d'una forma més efectiva.
L'aparell ha estat col·locat en un indret estratègic on hi ha una bona visibilitat dels entorns de la Coma i la Pedra. Així, davant de qualsevol avís de columna de fum, la càmera podrà rotar fins al punt concret on s'ha donat la incidència i mostrar una visió panoràmica al moment. També permet ajustar la visió cap a qualsevol zona del seu abast per observar-la amb més detall.
Les imatges es poden consultar en diferit -amb un retard aproximat d'uns 10 minuts- a través del web vigilant.cat, gestionat pel Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (SFADF), on es pot accedir a la xarxa de càmeres de les ADF distribuïdes arreu del territori català per donar suport al sistema de vigilància forestal. També estan disponibles a la plataforma del Projecte de 4 Estacions.
D’aquesta manera, tant les agències que treballen en la prevenció i extinció d’incendis com la ciutadania disposen d’una nova eina per detectar-los i valorar-ne la magnitud.
La instal·lació de la càmera ha estat possible gràcies a l'Ajuntament de La Coma i la Pedra, que ha assumit el seu cost, i a Ticae Telecom, que ha facilitat la seva connectivitat.