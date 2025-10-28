Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Vall de Lord instal·la la seva primera càmera de videovigilància per detectar incendis forestals

L'aparell agilitza les tasques de detecció de focs, així com les d'intervenció i extinció per part de les agències i cossos de seguretat

La càmera disposa d’un sistema motoritzat que li permet girar 360 graus, i les imatges en temps real estan disponibles per a tothom

Panoràmica que mostra la nova càmera instal·lada a la Coma i la Pedra

Xavi Moraleda

Manresa

En aquesta campanya forestal, la Vall de Lord ha estrenat la seva primera càmera de videovigilància destinada a la detecció de columnes de fum i incendis. Instal·lada en un punt elevat del municipi de la Coma i la Pedra, a uns 1.500 metres d'altitud, ofereix panoràmiques amb un alt nivell de resolució per agilitzar les tasques de detecció dels focs, així com les d'intervenció i extinció. La càmera compta amb un sistema motoritzat que li permet girar 360 graus i, en cas d'urgència, els cossos de seguretat podran consultar les seves imatges per activar-se d'una forma més efectiva.

L'aparell ha estat col·locat en un indret estratègic on hi ha una bona visibilitat dels entorns de la Coma i la Pedra. Així, davant de qualsevol avís de columna de fum, la càmera podrà rotar fins al punt concret on s'ha donat la incidència i mostrar una visió panoràmica al moment. També permet ajustar la visió cap a qualsevol zona del seu abast per observar-la amb més detall.

Les imatges es poden consultar en diferit -amb un retard aproximat d'uns 10 minuts- a través del web vigilant.cat, gestionat pel Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (SFADF), on es pot accedir a la xarxa de càmeres de les ADF distribuïdes arreu del territori català per donar suport al sistema de vigilància forestal. També estan disponibles a la plataforma del Projecte de 4 Estacions.

D’aquesta manera, tant les agències que treballen en la prevenció i extinció d’incendis com la ciutadania disposen d’una nova eina per detectar-los i valorar-ne la magnitud.

La instal·lació de la càmera ha estat possible gràcies a l'Ajuntament de La Coma i la Pedra, que ha assumit el seu cost, i a Ticae Telecom, que ha facilitat la seva connectivitat.

