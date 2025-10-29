El bisbe de Solsona pren força com a possible nou líder de la diòcesi mallorquina
El nom del valencià Francesc Conesa és el que més es repeteix entre el clergat com a possible relleu de Sebastià Taltavull al capdavant de l'Església de Mallorca
El prelat coneix Balears, ja que va ser bisbe de Menorca entre 2017 i 2022
Mateu Ferrer
Francesc Conesa. El nom del bisbe de Solsona és el que circula amb més intensitat en les últimes setmanes com a possible relleu de Sebastià Taltavull al capdavant de l'Església de Mallorca. Encara que tot són especulacions, ja que el Vaticà porta amb summe sigil els procediments de substitució d'un prelat, des de fa un temps Conesa està pràcticament en boca de tot el clergat i molts religiosos com el candidat millor situat per a rellevar a Taltavull, que des d'aquest gener fa més de dos anys que es troba en una situació de pròrroga extraordinària. Al Govern balear també ha arribat el possible nomenament, si bé de forma extraoficial.
En confirmar-se finalment Conesa, Roma tornaria a la tradició de nomenar un prelat valencià per a la diòcesi mallorquina, una elecció que d'entrada no seria ben acollida d'una part important de la cúria i els sacerdots de l'illa. Hi ha un sector que reclama des de fa anys que el bisbe de Mallorca sigui un mallorquí.
De fet, Conesa ha estat a les Balears durant aquests dies. Com el Bisbat de Solsona va compartir a través de la xarxa X, aquest dilluns va marxar a Menorca acompanyat per un grup de capellans del Bisbat de Solsona per «viure uns dies de fraternitat sacerdotal».
Ja va ser bisbe de Mallorca
Conesa coneix bé Balears, ja que va ser bisbe de Menorca des de 2017 fins a març de 2022. Llavors va ser traslladat a la diòcesi catalana de Solsona. Allí ha hagut de bregar amb un dels majors renous eclesiàstics, la renúncia del bisbe Xavier Novell, un dels més joves de l'Estat, qui es va secularitzar per casar-se amb l'escriptora Sílvia Caballol.
Amb 64 anys, Conesa va néixer a Elx, on va ser ordenat sacerdot el 29 de setembre de 1985. És doctor en Teologia i en Filosofia per la Universitat de Navarra i ha desenvolupat el seu ministeri sacerdotal amb diferents càrrecs en la diòcesi d'Oriola-Alacant.
L'encara bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, coneix bé a Conesa i és conscient que sona com el seu substitut. Sense confirmació oficial que el bisbe de Solsona figuri en la terna que s'ha de lliurar al Vaticà per a triar al nou prelat de Mallorca, tot són elucubracions.
Malgrat corroborar que la frase «ve Conesa» es repeteix insistentment, algunes veus eclesiàstiques apunten la seva estranyesa al fet que sigui ell el triat. Al·leguen que fa molt poc temps que està a Solsona i que normalment no es canvia a un bisbe amb tanta promptitud. Al seu torn, afegeixen que designar-ho per a la diòcesi de Mallorca seria un ascens en agraïment per haver apaivagat les aigües després de la ‘tempesta Novell’.
