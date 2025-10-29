Nous hàbitats per a rèptils i amfibis a les Basses del Miracle: voluntaris milloraran el seu estat de conservació
L'indret serveix de refugi per a més de setanta espècies d'animals, de les quals més de la meitat són protegides
La jornada del diumenge 9 de novembre afavorirà la creació d'hàbitats més resilients a contextos de sequera per a rèptils i amfibis i es restauraran caixes niu per a ocells
Per millorar l'estat de conservació de les Basses del Miracle de Riner i afavorir la creació d'hàbitats més resilients a la sequera per a rèptils i amfibis, la cooperativa solsonina Sàmara Natura ha impulsat amb el Grup de Natura del Solsonès (GNS) una jornada de voluntariat ambiental per cuidar l'entorn. Les basses són el refugi de més de setanta espècies d'animals, de les quals més de la meitat són protegides, i durant el greu context de sequera de fa uns mesos va perdre un destacable volum d'aigua i hàbitats per a la seva fauna. La jornada del pròxim diumenge 9 de novembre ajudarà a restaurar aquest espai natural de gran valor ecològic.
«Els darrers mesos han estat molt plujosos i ara les basses es troben en un estat esplèndid», manifesta una de les impulsores de Sàmara Natura, Montse Rodríguez. Malgrat això, afegeix que encara hi ha aspectes a millorar. Durant els contextos de sequera, molts rèptils i amfibis van perdre els hàbitats on vivien per l'escassetat d'aigua i, per això, s'ha optat per convidar els participants de la jornada a crear espais més resilients per a ells.
Aquesta acció serà especialment beneficiosa per a l’ecosistema, ja que les basses acullen dues espècies de rèptils i vuit d’amfibis, fet que les converteix en un dels espais amb més diversitat d’aquesta darrera espècie de Catalunya.
L'hàbitat de més de 20 espècies d'aus
A les Basses del Miracle hi conviuen més d'una vintena d'espècies d'aus, siguin aquàtiques o no vinculades directament a l'aigua, com demostra un informe elaborat per la cooperativa solsonina l'octubre de 2024. Per afavorir la seva presència, una altra de les activitats de la jornada serà la restauració i la neteja de les caixes niu que serveixen de refugi a alguns dels exemplars. La majoria, com apunta Rodríguez, són per a ocells, però també n'hi ha algunes per a ratpenats, ja que l'indret natural acull unes vuit espècies.
La cooperativa també proposa millorar el manteniment de l'observatori d'ocells aquàtics de les basses, els accessos dels quals se solen tapar de vegetació per la manca d'un manteniment regular. Els voluntaris, per tant, contribuiran a condicionar la zona de nou, tal com se sol fer cada any gràcies a la iniciativa.
«Una zona d'un alt valor ecològic»
La jornada del pròxim diumenge convidarà tothom qui hi estigui interessat a implicar-se en la cura i la conservació d’un espai natural emblemàtic de la comarca, alhora que promourà la sensibilització per a un major respecte cap al medi ambient. Com assegura Rodríguez, «com tots els medis aquàtics, és una zona d'un alt valor ecològic. El fet que hi hagi aigua és indicatiu que hi ha molta vida», tant d'animals com de plantes.
La convocatòria és gratuïta i oberta a tothom. Els interessats s'hi han d'inscriure enviant un correu a una de les següents adreces: samara@samara.cat o gns@lacetans.org.
Aquesta iniciativa és possible gràcies al Consell Comarcal del Solsonès, que l'ha finançat amb fons de cooperació local per a impulsar projectes de conservació del medi ambient. Els monjos del Miracle, per la seva banda, han signat un acord de custòdia per tal que la cooperativa pugui dur a terme la jornada.
