Sis sancions per abocaments de residus els darrers mesos al Solsonès: «Les multes fan que es prengui consciència»
La majoria de les infraccions han estat detectades a Olius (4), seguides de Llobera (1) i Odèn (1), gràcies a una campanya iniciada aquest juliol que ha fet incrementar la vigilància dels Mossos i Agents Rurals
Pròximament, es preveu instal·lar càmeres de videovigilància en alguns dels punts de recollida més conflictius
Sis expedients sancionadors per abocaments incontrolats d'escombraries en els darrers mesos. Aquest ha estat el balanç de la campanya de control i conscienciació inicial aquest juliol per combatre l'incivisme en la gestió de residus al Solsonès. Des de llavors, els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals han intensificat la vigilància en diferents punts de recollida rurals per sancionar els infractors que enxampin. Aquesta mesura, com lamenta el vicepresident del Consell Comarcal, Benjamí Puig, no ha contribuït a reduir els abocaments, però assegura que «les multes faran que la ciutadania prengui consciència».
El dels abocaments és un problema que ve de lluny i que és present en molts dels punts del sistema de recollida d'escombraries rural. Tot i això, hi ha zones on tenen més incidència. De les sis infraccions sancionades, bona part han estat detectades al municipi d'Olius (4), seguides de Llobera (1) i Odèn (1). Les corresponents multes, com recorda l'ens comarcal, poden ascendir fins als 6.000 euros, depenent de la gravetat dels fets i del tipus de residus abocats.
Des que es va iniciar la campanya de vigilància «no s'ha notat una reducció en els abocaments, però ha permès detectar alguns dels autors d'aquestes actituds irregulars», apunta el vicepresident. Seguint en aquesta línia, en un futur pròxim l'ens preveu instal·lar càmeres de videovigilància en alguns punts conflictius com a elements dissuasius. D'aquesta manera, també es podran identificar més fàcilment els autors d'aquestes conductes.
En molts casos, explica Puig, els infractors solen ser persones que no resideixen al municipi rural on llencen les escombraries, sinó que són d'altres de la vora. «N'hi ha que viuen en poblacions on es fa el porta a porta i, per no reciclar, les acaben llençant en els punts de recollida rurals», comparteix. Malgrat això, també s'han trobat amb casos en què els incívics són persones del mateix municipi.
El reforç de la vigilància per part dels cossos de seguretat es va engegar uns mesos després que es clausuressin dos punts del sistema de recollida comarcal a causa dels abocaments constants. El primer, el de Brics (Olius), es va tancar el desembre de 2024 i, un mes després, ho va fer el de la zona de Querol (Castellar de la Ribera).
Aquesta mesura, com manifesten fonts de l'ens comarcal, «reforça el missatge de combatre les actituds incíviques en forma d’abocaments incontrolats i que es continuarà treballant de manera coordinada per garantir un territori més net, sostenible i respectuós amb el medi ambient».
Una possible solució: els contenidors tancats
El Consell Comarcal del Solsonès confia que el nou model de recollida comarcal de residus, que passarà per la substitució dels contenidors per uns altres de tancats que s'obriran amb targetes identificatives, farà minvar els abocaments. D'aquesta forma, només els veïns del municipi rural, o del nucli on es trobi el punt de recollida, en podran fer ús.
El projecte del nou sistema, que és un dels més importants de la present legislatura, es preveu que es pugui dur a la realitat durant el tercer trimestre de l'any que ve, com assegura Puig. Després de més d'un any de negociacions per satisfer a tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca, el nou model ja ha estat aprovat i, pròximament, s'iniciaran els passos administratius com la seva publicació i licitació.
