Entrevista | Josep Maria Solà Autor del llibre commemoratiu del centenari dels Pastorets de Calaf
«El llibre de fotografies és un homenatge per a tots els impulsors dels Pastorets que ja no hi són»
Amb unes 400 imatges, el llibre commemoratiu oferirà un viatge pels cent anys dels Pastorets a tall de reconeixement cap a tots aquells que els han tirat endavant
Un llibre que recull prop de 400 fotografies dels cent anys d’història dels Pastorets de Calaf. Aquesta és una de les iniciatives impulsades per la comissió del centenari a fi de commemorar l’efemèride. Com explica l’autor, Josep Maria Solà, l’obra no només té la intenció de rememorar els orígens i la trajectòria dels Pastorets, sinó que «pretén homenatjar a tots aquells que els han tirat endavant i, especialment, als que ja no hi són».
Com va sorgir la idea de fer el llibre?
Pels 75 anys ja vam fer un llibre que recollia molts articles i il·lustracions de persones vinculades als Pastorets. Després d’això, vam decidir que pel centenari en podíem fer un altre amb la idea que les fotografies fossin les protagonistes. N’hem reunit prop de 400, des dels primers anys, que, naturalment, són en blanc i negre, i fins a la darrera temporada.
Com ha estat el procés de recopilar les imatges?
Ho hem fet a través del boca-orella, especialment per aconseguir fotografies dels primers anys. Vam contactar amb persones que sabíem que en conservaven i així les vam anar recollint. A partir dels 80 ja teníem una bona selecció d’imatges, de manera que la tasca de recopilació de les últimes dècades ha estat més senzilla.
A banda de fotografies, què més s’hi trobarà?
Té tres pròlegs. Un primer en què s’explica la història sobre els orígens, un altre amb un quadre de tots els directors i directores que hi ha hagut des del 1976 i un tercer fet per la investigadora teatral Carme Tierz.
Les fotografies li han fet rememorar alguna cosa ja oblidada?
En les més antigues s’hi veu la petxina de l’apuntador al mig de l’escenari. Veure-la em va fer emocionar perquè el meu avi ho havia estat durant els primers anys. Ell havia ocupat aquest petit espai mentre es representaven els Pastorets i, recordar-ho, va ser emotiu.
Què és el que sorprendrà més del llibre?
En els cent anys dels Pastorets hi han participat milers de persones i el recull en mostra una bona part. Quan el fullegin hi podran reconèixer pares, avis i, fins i tot, besavis. També hi trobaran cares conegudes, de persones que hi han estat vinculades durant molts anys, i d’altres que ni tan sols els que hem fet el llibre hem pogut reconèixer.
Quin és el valor dels Pastorets de Calaf?
El veritable valor és que han creat un fort sentiment de comunitat a Calaf. La lluita entre el bé i el mal és una trama ben senzilla, però que hi ha calat profundament. Tothom que hi ha participat se l’ha fet seva. Cal destacar també la importància que tanta gent, petits com grans, continuïn gaudint d’una tradició que funda Josep Maria Folch i Torres, un important autor de la literatura popular catalana.
