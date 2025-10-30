El Ple solsoní aprova un increment del 10% de la taxa d’escombraries
La modificació, que no ha rebut el suport de l’oposició, suposa una pujada de 10 euros anuals per als habitatges que compleixen amb la normativa vigent
El Ple solsoní ha aprovat, tot i la negativa de l’oposició, un nou increment de la taxa d’escombraries, aquest cop d’un 10% per als rebuts domèstics (10 euros més a l’any pels habitatges que compleixen la normativa), després que ja s’augmentés l’any passat. Com ha argumentat la regidora d’ApS-CUP, Pilar Viladrich, la pujada respon al fet que la legislació actual obliga els municipis a aplicar una taxa de residus que no sigui deficitària i que reflecteixi el cost real del servei, la qual cosa no seria possible si es mantinguessin els preus dels rebuts. Per la seva banda, l’oposició ha criticat que aquesta taxa no s’hagi augmentat any rere any i de mica en mica per evitar un increment tan sobtat d’un any per a l’altre.
Amb la modificació d’aquesta ordenança, quan els solsonins comencin a pagar la nova taxa es preveuen uns ingressos d’1.042.600 euros per unes despeses d’1.047.400 euros. És a dir, que la recaptació continuarà essent menor, tot i que s’hi aproxima més que l’actual, que els costos reals del servei.
Elis Colell, de Junts, ha retret al govern que durant tants anys la taxa s’hagués mantingut invariable i que, per aquest motiu, l’any passat i aquest hagin hagut d’augmentar-la de cop: «les taxes s’haurien de revisar cada exercici, no és el mateix apujar-la un 2% o un 5% cada any que pujar-la un 10% de cop», va apuntar.
Marc Barbens, de Treballem Per Solsona, ha manifestat que considera injust que la taxa «penalitzi a tothom per igual, tant als que reciclen bé com als que no». Considera que s’hauria d’haver plantejat d’una altra manera. A més, ha mostrat el seu desacord amb la pujada del 20% en la taxa per a tots els tipus de comerços, la qual també troba «injusta».
En el ple de revisió de les ordenances fiscals d'aquest dijous també s'ha aprovat l'increment dels preus de les piscines municipals per equilibrar-los a la despesa del servei i intentar cobrir-ne els costos. Els cursets pugen entre un 20 i un 30% i les activitats ludicoesportives s’actualitzen a l’alça entre un 13,65% i 25%. Pel que fa als abonaments, desapareix el preu únic de 140 euros per a les famílies, que passaran a pagar-ne 45 per persona, i l’abonament de temporada per a majors de 15 anys es rebaixa un 20%.
Un altre dels punts aprovats ha estat una modificació de crèdit per adquirir un pis amb plaça d’aparcament del carrer de la Vall d’Aran i destinar-lo a la Borsa d’Habitatge. Així, es van traspassar 25.000 euros no adjudicats dins dels ajuts a la rehabilitació d’immobles per afegir-los a la partida d’inversions. En aquest sentit, tant Junts com Treballem van coincidir a dir que seria més efectiu construir habitatge d'obra nova en solars públics del municipi en lloc d'adquirir habitatges particulars. La regidora de l'àrea, Pilar Viladrich, ha respost que amb el pressupost de l'Ajuntament de Solsona el fet d'edificar no és viable.
Reglament de l’accés restringit al nucli antic
A banda d’aquests punts, també s'ha aprovat de forma inicial el Reglament municipal regulador de l’accés restringit al nucli antic. Durant el procés de consulta pública de l’esborrany es van recollir cinc aportacions de veïns, un establiment i una formació política, la majoria de les quals s’han incorporat en el redactat final, com ha detallat la regidora Esther Espluga. De totes maneres, una vegada s’aprovi, el reglament se sotmetrà a informació pública per tal que s’hi puguin presentar possibles al·legacions.
El nou sistema de restricció d’accés de vehicles al nucli antic té per objectiu pacificar el trànsit mitjançant càmeres de lectura de matrícules fora dels horaris comercials en els principals accessos (portals del Castell i del Pont, entrada a la plaça de Palau des del Vall Calent i carrers de la Regata i Sant Pau). Fora de l’horari comercial, un programari autoritzarà l’entrada als vehicles de residents, comerciants i proveïdors que ho sol·licitin.
A més, s'ha aprovat el Document únic de protecció civil del municipi (Duprocim) de Solsona. Aquesta eina de protecció civil, que s’ha de revisar cada quatre anys, unifica els plans municipals per prevenir i controlar tots els riscos sobre les persones i els béns per pandèmies i aglomeracions de persones, incendis forestals, inundacions, nevades, sismes i ventades. Els darrers cinc anys a Solsona només s’ha hagut d’activar per una nevada, el 2021.
