La psicòloga Elisenda Pascual parlarà a Solsona sobre la sexualitat infantil

La sessió, especialment adreçada a famílies i docents, es farà el 14 de novembre al teatre comarcal

La ponent és especialista en criança respectuosa

La ponent és especialista en criança respectuosa

Regió7

Solsona

La psicòloga especialitzada en criança respectuosa Elisenda Pascual Martí pronunciarà una xerrada a Solsona sobre la sexualitat infantil. Serà el divendres 14 de novembre a dos quarts de sis de la tarda al teatre comarcal dins la programació organitzada per l’espai familiar, de psicomotricitat i criança La Matriu i l’Ajuntament.

La xerrada, titulada “Parlem de sexualitat infantil: acompanyar amb respecte i consciència”, s’adreça especialment a famílies, docents i professionals de l’educació. Pascual abordarà com acompanyar la curiositat i l’expressió sexual dels infants des d’una mirada saludable, respectuosa i adaptada a cada etapa del desenvolupament. L’objectiu de la sessió és oferir eines i reflexions per fomentar una educació sexual positiva i lliure de tabús.

Psicòloga, terapeuta familiar i fundadora de la plataforma Acompanyament Familiar, Elisenda Pascual té una trajectòria de més de quinze anys d’experiència en criança respectuosa i promoció del benestar emocional en infants i famílies. Ha publicat també diversos llibres, com Amor de piel adentro (Diana, 2024), Criar i jugar (Ara Llibres, 2024), Maternitat invisible (Pol·len, 2023) i L’ombra de la Clara (Urano, 2016).

La programació de xerrades és una de les activitats de La Matriu de Solsona, un espai familiar, de psicomotricitat i de criança creat el febrer passat amb finançament de les regidories d’Infància i Feminismes. L’anterior, que versava sobre el neurodesenvolupament en l’etapa de 0 a 3 anys, es va fer a l’abril i va anar a càrrec de la farmacèutica integrativa i optometrista Anna Guilanyà. Per a més informació sobre les activitats de La Matriu, s’hi pot contactar per mitjà del correu electrònic somlamatriu@gmail.com.

TEMES

