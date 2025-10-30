La psicòloga Elisenda Pascual parlarà a Solsona sobre la sexualitat infantil
La sessió, especialment adreçada a famílies i docents, es farà el 14 de novembre al teatre comarcal
Regió7
La psicòloga especialitzada en criança respectuosa Elisenda Pascual Martí pronunciarà una xerrada a Solsona sobre la sexualitat infantil. Serà el divendres 14 de novembre a dos quarts de sis de la tarda al teatre comarcal dins la programació organitzada per l’espai familiar, de psicomotricitat i criança La Matriu i l’Ajuntament.
La xerrada, titulada “Parlem de sexualitat infantil: acompanyar amb respecte i consciència”, s’adreça especialment a famílies, docents i professionals de l’educació. Pascual abordarà com acompanyar la curiositat i l’expressió sexual dels infants des d’una mirada saludable, respectuosa i adaptada a cada etapa del desenvolupament. L’objectiu de la sessió és oferir eines i reflexions per fomentar una educació sexual positiva i lliure de tabús.
Psicòloga, terapeuta familiar i fundadora de la plataforma Acompanyament Familiar, Elisenda Pascual té una trajectòria de més de quinze anys d’experiència en criança respectuosa i promoció del benestar emocional en infants i famílies. Ha publicat també diversos llibres, com Amor de piel adentro (Diana, 2024), Criar i jugar (Ara Llibres, 2024), Maternitat invisible (Pol·len, 2023) i L’ombra de la Clara (Urano, 2016).
La programació de xerrades és una de les activitats de La Matriu de Solsona, un espai familiar, de psicomotricitat i de criança creat el febrer passat amb finançament de les regidories d’Infància i Feminismes. L’anterior, que versava sobre el neurodesenvolupament en l’etapa de 0 a 3 anys, es va fer a l’abril i va anar a càrrec de la farmacèutica integrativa i optometrista Anna Guilanyà. Per a més informació sobre les activitats de La Matriu, s’hi pot contactar per mitjà del correu electrònic somlamatriu@gmail.com.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»