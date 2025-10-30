S’estabilitza un talús que va quedar afectat per una esllavissada a Guixers
A causa d’unes pluges torrencials el mur va resultar malmès i suposava un gran risc, ja que podria haver causat nous despreniments de terra i pedra
Uns mesos enrere, unes pluges torrencials van provocar una esllavissada que va afectar un tram de la LV-4241, a Guixers (Solsonès). A conseqüència, el talús va quedar en una posició tan vertical que suposava un gran risc, ja que podria haver causat nous despreniments de terra i pedra. Per assegurar el tram, la Diputació de Lleida ha dut a terme una actuació d'urgència per reparar el talús afectat i, així, garantir la seva estabilitat i la seguretat viària en aquest tram de carretera.
Els treballs, que han tingut un cost total de 149.038,31 euros (IVA inclòs), han consistit en l’excavació i l’estabilització del terreny que havia quedat afectat, la construcció d’un nou mur d’escullera amb drenatge interior, la reposició del ferm de la via i, en acabat, la restitució de l’entorn malmès per l’episodi de fortes pluges. L’execució del projecte s’ha fet a través de l’àrea de Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida, s’ha allargat durant un període de dos mesos i ha estat finançada a través del contracte de conversació de carreteres de l’ens.
D’ara en avant, la zona estarà millor preparada per evitar noves esllavissades de terra i pedres a la via, com també altres afectacions causades per fenòmens meteorològics, un fet que suposarà una notable millora per als veïns de l'entorn que solen freqüentar aquesta via.
La diputada de l’àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, explica que «des de la Diputació intervenim de manera directa en tots els municipis per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes com, en aquest cas, a Guixers». En aquest sentit, afegeix que «aquestes inversions són necessàries per fer de les nostres carreteres unes vies modernes i segures».
