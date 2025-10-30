Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Solsonès impulsa el turisme inclusiu amb una nova formació sobre accessibilitat

La sessió gratuïta adreçada a professionals del sector turístic donarà les eines necessàries per oferir experiències accessibles per a tothom

La formació tindrà lloc el dimarts 4 de novembre al Consell Comarcal

La formació tindrà lloc el dimarts 4 de novembre al Consell Comarcal / Consell Comarcal del Solsonès

Regió7

Solsona

El Consell Comarcal del Solsonès ha programat la formació "Accessibilitat 2.0. Impulsant el turisme inclusiu”, una sessió molt pràctica i dinàmica adreçada als professionals del sector turístic per a millorar les seves instal·lacions i serveis i promoure la creació de productes i experiències accessibles per a tothom.

La sessió anirà a càrrec de Jaume Marín i Charo Errando, de l’empresa Baldrick & Munitz SL, especialitzada en assessorament i consultoria turística. El contingut inclourà formació i benchmarking en accessibilitat, claus per crear productes i experiències accessibles, dinàmiques de sensibilització i la presentació de PROA, una eina digital per a l’autoavaluació de l’accessibilitat.

L’activitat tindrà lloc el dimarts 4 de novembre de 2025, a les 10 del matí, a la Sala Francesca de Llobera (carrer Dominics, 12, Solsona), i tindrà una durada aproximada de 3,5 a 4 hores, amb una pausa a mitja sessió. La formació és gratuïta, però cal inscripció prèvia a través d'aquest formulari en línia.

Aquesta iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès, compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, i s’emmarca dins les accions per promoure un turisme més inclusiu, sostenible i de qualitat a la comarca.

Per a més informació, es pot contactar amb l’àrea de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès al telèfon 973 48 23 10, per WhatsApp al 623 17 24 97 o per correu electrònic a turisme@turismesolsones.com.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
  2. La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
  3. Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
  4. L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
  5. Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
  6. La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
  7. David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
  8. Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»

Els Comuns demanen explicacions al Govern per la situació de la residència Mont Martí de Puig-reig

Els Comuns demanen explicacions al Govern per la situació de la residència Mont Martí de Puig-reig

La CCMA rectifica i recupera les marques històriques de TV3 i Catalunya Ràdio

La CCMA rectifica i recupera les marques històriques de TV3 i Catalunya Ràdio

Xi i Trump segellen un armistici comercial mentre esquiven assumptes sensibles

Xi i Trump segellen un armistici comercial mentre esquiven assumptes sensibles

El Solsonès impulsa el turisme inclusiu amb una nova formació sobre accessibilitat

El Solsonès impulsa el turisme inclusiu amb una nova formació sobre accessibilitat

Sant Fruitós constitueix el Consell d’Infants per aquest curs escolar

Sant Fruitós constitueix el Consell d’Infants per aquest curs escolar

Una jove que va viure cinc mesos a una habitació de lloguer a Manresa: "Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar"

Una jove que va viure cinc mesos a una habitació de lloguer a Manresa: "Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar"

Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda: "Passaran coses cada vegada més greus"

Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda: "Passaran coses cada vegada més greus"

Risto Mejide també té un refugi a la Cerdanya: «Aquí sempre trobo la pau»

Risto Mejide també té un refugi a la Cerdanya: «Aquí sempre trobo la pau»
Tracking Pixel Contents