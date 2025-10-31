Antoni Trasobares, director del CTFC: «Calen projectes atrevits per revertir els efectes del canvi climàtic»
Aquest divendres s'ha inaugurat el nou Hub Forestal del Solsonès, que permetrà desenvolupar productes relacionats amb la fusta que no es troben al mercat i oferirà assessorament a empreses del territori
Un nou espai per desenvolupar productes innovadors que no estan al mercat i per oferir assessorament de qualitat a empreses del territori. Aquests són, a grans trets, els serveis que es donaran al nou Hub Forestal del Solsonès, com ha explicat el director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Antoni Trasobares. Així, des de la Catalunya central, es contribuirà a fer xarxa i a impulsar «projectes atrevits» que tinguin un impacte positiu en el medi ambient.
Basant-se en un model de bioeconomia circular, Trasobares preveu crear un marc conformat per actors del sector públic i privat per afavorir la seva col·laboració i impulsin projectes que tinguin un impacte en el mercat. Com ha explicat, moltes vegades «des de l’àmbit de la recerca es fan investigacions de molt alt nivell que no acaben d’arribar a la pràctica» i, per això, amb el nou Hub, volen ajudar «a que passin coses» a gran escala.
A banda dels guanys econòmics, els projectes que impulsarà el nou centre també tindran un bon impacte en el medi ambient. En aquest sentit, el director ha recordat que cal actuar ràpidament per «recuperar els paisatges mosaic del territori» i promoure una millor gestió forestal arreu de Catalunya. Avui dia, «una part important dels boscos estan abandonats» i, a més, el canvi climàtic cada vegada té un major impacte. Per això, Trasobares ha advertit que cal actuar amb urgència.
La decisió de construir el Hub Forestal al Solsonès no ha estat accidental, sinó que respon a una aposta ben clara: que el territori esdevingui un pol d’innovació i transformació que beneficiï l’activitat empresarial de la zona. Així, el sector privat podrà ser partícip d’aquesta transició que beneficiarà el medi ambient i, alhora, pot comportar guanys econòmics. «Hem de fer entendre que no necessitem recórrer a empreses de l’estranger quan podem trobar productes de qualitat al nostre territori», recorda.
