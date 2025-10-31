Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Solsonès estrena un nou centre d'innovació i tecnologia per investigar nous aprofitaments de la fusta

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat el centre subratllant el seu potencial i la capacitat que tindrà per donar prosperitat al territori

El president Salvador Illa durant la visita al Hub Forestal d'aquest divendres

El president Salvador Illa durant la visita al Hub Forestal d'aquest divendres / Oscar Bayona

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Olius

El Solsonès compta a partir d’avui amb un nou centre d’innovació i tecnologia d’última generació que farà revalorar la fusta del territori i fomentarà la bioeconomia circular. Es tracta del Hub Forestal de Catalunya, el nou equipament impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ubicat a Olius. Amb la intenció d'esdevenir un referent en termes de recerca i divulgació tècnica-científica, preveu crear nous productes derivats de la fusta que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic des del sector forestal. Aquest divendres ha estat inaugurat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat el potencial del centre, així com la capacitat que tindrà per donar prosperitat al territori.

Una de les principals línies de treball serà la valorització de la fusta del territori per destinar-la a nous usos. La matèria obtinguda dels treballs de gestió forestal es podrà transformar en llistons premsats per a la construcció industrialitzada. D'aquesta forma, es podrà obrir una nova i innovadora oportunitat de mercat alhora que es garanteix una millor gestió dels boscos catalans. A banda, el Hub també treballarà en altres àmbits, com en el de les plantes aromàtiques i medicinals i la micologia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents