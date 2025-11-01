L’oposició considera desencertada la proposta del Pla de Barris de Solsona
Creuen que s’ha perdut l’oportunitat d’impulsar projectes com el del Camp del Serra o la transformació de l’edifici de Cal Manel en un atractiu turístic centrat en la cultura popular local
Els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Solsona, Junts i Treballem per Solsona, van manifestar durant el ple d’aquest dijous el seu desacord amb la proposta presentada pel govern d’ERC i ApS-CUP per a la convocatòria del Pla de barris i viles 2025-2029. El plantejament es basa en un ambiciós pla per revertir la degradació i transformar urbanísticament el nucli antic i el seu entorn immediat -la plaça del Camp, el passatge Guitart, el pont de Solsona sobre el riu Negre i la plaça de les Moreres-. L’oposició, però, creu que el govern està perdent l’oportunitat d’impulsar altres grans projectes per a la ciutat, com podrien ser el del Camp del Serra o la transformació de l’edifici de Cal Manel per convertir-lo en un atractiu turístic centrat en la cultura popular local.
La proposta del govern, que es podrà executar en cas que l’Ajuntament rebi la subvenció, són diferents tipus d’ajuts per a l’habitatge (4,5 milions), la rehabilitació i millora de Cal Manel i Cal Metge Solé (2,2 milions d’euros), la construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes que connecti el nucli antic amb el sector del pont (1,2 milions) i la millora de l’eix principal del recinte emmurallat (1,1 milions). La millora de l’entorn del riu Negre (500.000 euros) i la renaturalització de la xarxa de places (480.000) són algunes de les propostes de més envergadura quant a transició energètica, mentre que la mobilització de locals buits per al comerç de proximitat (206,500) és l’econòmicament més rellevant en el camp sociocomunitari.
Aquest programa tindrà impacte en una superfície d’unes 12,13 hectàrees de la ciutat. Per dur-lo a la realitat, l’executiu va aprovar aquest dijous sol·licitar una subvenció de 12,5 milions d’euros a la Generalitat per desplegar un nou pla fins al 2030, una proposta que no va satisfer l’oposició i, per tant, va votar-hi en contra.
Elis Colell, de Junts, tot i que va reconèixer que rebre una subvenció tan generosa «seria una molt bona notícia per a Solsona», va manifestar que el pla afectarà molts veïns i comerciants que «van tenir una participació mínima» en el seu disseny. A més, va subratllar que, segons el seu parer, s’està perdent l’oportunitat d’impulsar finalment el projecte del Camp del Serra.
Per la seva banda, Marc Barbens, de Treballem, creu que les propostes són «peces inconnexes entre si» i va fer notar que no considera prioritari fer de l’edifici de Cal Metge Solé un equipament d’entitats quan ja n’hi ha d’altres al municipi. En aquest sentit, Pilar Viladrich, d’ApS-CUP, va argumentar que els locals actuals tenen una llarga llista d’espera i aquesta proposta permetria donar resposta a la demanda.
