Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
Tres persones anaven en el vehicle
Tres persones van haver de ser rescatades durant la nit del 31 d'octubre després de perdre's en un camí de carro a la zona de Navès. Segons ha explicat el cos de Bombers, van sortir a fer una ruta amb el cotxe i anaven seguint el que els deia el navegador. A les 22.05h van trucar als serveis d'emergència perquè havien acabat en un camí molt complicat on no podien continuar ni retrocedir.
Una dotació dels Bombers va començar el rescat, els van ajudar a sortir i els van guiar fins on poguessin contiuar el camí pels seus propis medis.
