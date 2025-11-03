La biblioteca de Solsona ofereix tres sessions formatives sobre literatura per a infants de 0 a 3 anys
La mediadora literària Violeta Caballol conduirà aquesta proposta els dies 22 de novembre, 31 de gener i 21 de març
Regió7
Llegeixen els nadons? Quins llibres agraden als lectors de la primera infància? A fi de proporcionar-ne les claus a les famílies, la Biblioteca Carles Morató i el Pla Educatiu d’Entorn de Solsona organitzen un cicle de tres sessions formatives entre els mesos de novembre i gener. De la mà de la mediadora literària Violeta Caballol, es proposa un recorregut per les diferents tipologies de llibres que hi ha a la biblioteca de 0 a 3 anys mentre es donen pistes als adults per incentivar la familiarització dels infants amb la literatura.
Les sessions de l’activitat formativa «Què llegeixen els nadons?» s’han programat per als dissabtes 22 de novembre, 31 de gener i 21 de març a les onze del matí a la biblioteca. És una proposta gratuïta, però les places són limitades i requereix inscripció prèvia al mateix equipament, presencialment, per correu-e a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat, o bé trucant al 973483839. És preferible que les persones participants s’inscriguin al cicle complet.
La biblioteca deixa clar que aquests tallers estan pensats per a persones adultes, si bé les famílies poden anar acompanyades de nadons fins a 14 mesos, com a màxim, per al correcte desenvolupament de les sessions.
Amb els primers sons
Violeta Caballol recomanarà bibliografia i modelatge de com apropar obres concretes. El seu objectiu és «donar pistes per saber què és interessant oferir als infants d’aquestes edats, com llegeixen quan pensem que encara no llegeixen, la diversitat de llibres per escollir i les funcions que tenen cadascun d’ells per a un aprenentatge i una familiarització amb la literatura que comença amb els primers sons i els petits gestos».
Bona nit, Lluna, de Núria Albertí i Mercè Galí; El petit os, d’Else Holmelund Minarik i Maurice Sendak; la col·lecció «Del bressol a la lluna», d’Antonio Rubio i Miquel Desclot, el recull compilat i musicat de Miqui Giménez Canta-me’n una! Canta-me’n dues o Anem a caçar un os, de Michael Rossen, són alguns dels títols icònics que formaran part d’aquest cicle.
Aquesta activitat formativa s’emmarca dins el programa de foment de la lectura entre la primera infància Nascuts per llegir. Aquesta iniciativa, impulsada per la Generalitat de Catalunya, té per finalitat potenciar la criança respectuosa i el vincle nadó-adult mitjançant els llibres i la lectura en veu alta i promoure el gust per aquest hàbit des dels primers anys de vida.
No és la primera vegada que la biblioteca solsonina organitza una activitat d’aquest tipus per facilitar als adults recursos per apropar els llibres als més petits. Amb tot, fins ara s’havien dut a terme convocatòries puntuals i no un cicle complet.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida