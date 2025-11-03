La Casa Gran del Miracle recrearà com eren les cel·les per a peregrins que tenia al segle XVI
L'edifici gòtic civil tardà del 1532 afronta la quarta fase de restauració per ampliar-ne la museística i millorar la seva sostenibilitat i accessibilitat
La Casa Gran del Miracle, un dels edificis del conjunt del santuari de Riner (Solsonès), es va començar a bastir l'any 1532 per esdevenir un alberg per a peregrins. Després de diversos segles, i successives reformes que li han permès recuperar-lo per a usos cívics, turístics i culturals, l'edifici recrearà ampliarà la seva museística per recrear com eren dues antigues cel·les on s'allotjaven els viatgers. Aquesta obra s'emmarca en l'execució de la darrera fase de rehabilitació de l'edifici, que també el farà més sostenible, amb la millora de l'aïllament i la climatització, i accessible, amb la instal·lació d'un nou ascensor.
L'edifici que actualment acull la casa consistorial, diversos espais expositius i zones per fer-hi activitats culturals i socials serà reorganitzat per aprofitar el seu potencial turístic i convertir-lo en un atractiu de primer ordre. «S'ampliarà l’actual museística a totes les plantes amb l’eix vertebrador del Barroc, per mostrar com vivia la gent durant aquest període, amb la integració dels conceptes de natura, espiritualitat (religió, art i música) i gastronomia», com explica l'arquitecte Carles Pubill que ha dissenyat el projecte. D'aquesta manera, esperen oferir als visitants una experiència «més àgil, entenedora i atractiva».
El projecte, que serà possible gràcies a una subvenció de 2.733,769 euros de fons europeus Next Generation, també preveu la renovació de la teulada i la sotacoberta, la restauració de la façana nord i de la tercera planta, la instal·lació d'unes noves escales. A banda, s'hi instal·larà un ascensor que arribarà fins a la quarta planta per fer l'edifici més accessible en tots els nivells i s'hi crearan serveis higiènics a totes les plantes. En l’àmbit de la sostenibilitat, es millorarà l’aïllament de tot l’edifici, s'apostarà per un sistema de climatització per aerotèrmia i es potenciarà l’estalvi energètic amb l’aprofitament de les aigües pluvials per als serveis.
Les obres començaran a finals d'aquesta tardor i els treballs s'allargaran fins al 31 de març de l'any que ve.
Per la seva banda, l'alcalde de Riner, Joan Solà, assegura que «cada cop tenim més a prop la consolidació, restauració i museïtzació de la Casa Gran del Miracle, un dels reptes més importants que ha afrontat el municipi en els darrers anys, i els reptes són per afrontar-los i fer-los realitat». En aquest sentit, afegeix que el projecte «té el triple objectiu de salvaguardar el patrimoni històric des d’un plantejament respectuós i sostenible, valorar un atractiu turístic de primer ordre i posar a disposició de la gent del territori un actiu que acull exposicions, fires i tota mena d’activitats culturals, econòmiques i socials».
Una visita per explicar les obres previstes
El passat diumenge un grup de veïns de Riner van participar en una visita informativa en què l’arquitecte Carles Pubill va explicar tots els detalls de l’actuació que es durà a terme a la Casa Gran.
Durant la trobada, també es van enumerar totes les actuacions fetes des del 2011, com ara la consolidació i recuperació del pati renaixentista-barroc, la restauració de les façanes, l’eliminació de barreres arquitectòniques amb la rampa d’accés, la consolidació estructural en el forjat de la part sud de l’edifici, la museïtzació de la cuina, el foc de rotllo i les quadres, l'eliminació de tèrmits a tot l’edifici, la restauració i creació de motlles de guix del sostre del segle XVI o la creació de l’espai Apiària, entre altres.
La darrera fase del projecte de restauració de l'edifici ha estat finançada per una subvenció rebuda a través de la línia d’ajuts del Programa de Millora de la Competitivitat i de Dinamització del Patrimoni Històric amb ús turístic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pel Ministerio de Indústria y Turismo amb fons europeus Next Generation.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida