Centre Tecnològic Forestal: gestionar boscos, i saber comunicar
La sisena edició de la JRU Research School, organitzada pel CTFC i Agrotecnio, reforça la formació en comunicació i cooperació entre joves investigadors del sector
Miquel Spa
La bona gestió dels boscos requereix també saber comunicar les tasques que s’hi fan. Amb aquest objectiu, la sisena edició de la JRU Research School ha centrat els seus esforços a millorar les competències de presentació dels estudiants de doctorat i a fomentar la cooperació entre grups de recerca. La trobada, organitzada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i Agrotecnio, es va celebrar els dies 30 i 31 d’octubre al campus ETSEAFIV.
El programa s’ha estructurat en tres sessions i tres tallers pràctics. Les sessions han tractat temes de gestió forestal, salut i pertorbacions dels boscos, i serveis ecosistèmics, amb presentacions a càrrec de doctorands dels dos centres. Els tallers han abordat la comunicació científica (“Del laboratori a l’escenari”), la conducció de debats acadèmics (“Com gestionar un debat”) i l’ús de drons amb tecnologia LiDAR i hiperespectral (“Introducció a les plataformes UAV”).
La Research School forma part del compromís del CTFC i Agrotecnio amb la formació dels joves investigadors i la transferència de coneixement en els àmbits forestal i agroalimentari. La Joint Research Unit (JRU), creada el 2019, impulsa projectes conjunts sobre boscos mediterranis i amenaces ambientals. Des del 2020, aquesta iniciativa promou la col·laboració, la formació i l’intercanvi d’experiències entre la comunitat científica.
