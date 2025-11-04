Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ets del Solsonès i tens més de 50 anys? Fes-te la prova del càncer de colon

La població d’entre 50 i 69 anys de la comarca rebrà una carta en què se la convida a fer-se un test de detecció precoç

El Centre d'Atenció Primària de Solsona

El Centre d'Atenció Primària de Solsona / OSCAR BAYONA

Miquel Spa

Solsona

Les institucions del Solsonès han fet una crida a la població adulta a passar pels centres mèdics de manera preventiva. Així, durant els mesos de novembre i desembre, la població del Solsonès d’entre 50 i 69 anys rebrà una carta en què se la convida a fer-se una prova voluntària de detecció precoç del càncer de còlon i recte, el més freqüent en el conjunt d’homes i dones a Catalunya. Comença la cinquena ronda del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a l’àrea bàsica de salut (ABS) del Solsonès, duta a terme per l’Oficina tècnica de cribratge d’Althaia.

El procediment per participar-hi és el següent: els veïns i veïnes que hagin rebut la carta poden adreçar-se a una de les farmàcies adherides al programa i endur-se la prova per recollir una petita mostra de femta a casa. La prova s’haurà de dur a la farmàcia i, un cop analitzada la mostra pel laboratori, se’n comunicarà al resultat per correu o telèfon. En cas que la prova sigui positiva, s’oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia per descartar o diagnosticar possibles lesions al còlon o recte.

La detecció precoç del càncer colorectal es considera fonamental. Té per objectiu detectar lesions preneoplàsiques, anomenades pòlips i càncers en fases inicials, que es poden tractar amb més eficàcia. L’Ajuntament de Solsona col·labora amb l’Oficina tècnica de cribratge del càncer de còlon i recte d’Althaia amb la difusió del programa a la ciutat. Fa dos anys, l’ABS del Solsonès va participar en la quarta ronda del mateix programa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
  2. Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
  3. L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
  4. Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
  5. El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
  6. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  7. L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
  8. L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa

Catalunya suma 19.000 ocupats en el seu millor octubre des del 2021

Catalunya suma 19.000 ocupats en el seu millor octubre des del 2021

Ets del Solsonès i tens més de 50 anys? Fes-te la prova del càncer de colon

Ets del Solsonès i tens més de 50 anys? Fes-te la prova del càncer de colon

Entrades per a l’entrenament del Barça al Camp Nou: de 5 a 10 euros i 2,5 en despeses de gestió

Entrades per a l’entrenament del Barça al Camp Nou: de 5 a 10 euros i 2,5 en despeses de gestió

Ana Belén: «Rosalía té una gran intel·ligència musical i del negoci. He sentit la cançó i, vaja, Björk es queda a anys llum d’ella»

Ana Belén: «Rosalía té una gran intel·ligència musical i del negoci. He sentit la cançó i, vaja, Björk es queda a anys llum d’ella»

Vilaplana ratifica que Mazón va atendre trucades i la va acompanyar al pàrquing

Vilaplana ratifica que Mazón va atendre trucades i la va acompanyar al pàrquing

Les baralles per les herències van a l’alça: el 77% dels espanyols admet conflictes pel repartiment de béns

Les baralles per les herències van a l’alça: el 77% dels espanyols admet conflictes pel repartiment de béns

Els EUA viuen les primeres grans eleccions des de la victòria de Trump

Els EUA viuen les primeres grans eleccions des de la victòria de Trump

Israel fa el primer pas per aplicar la pena capital a palestins que matin israelians

Israel fa el primer pas per aplicar la pena capital a palestins que matin israelians
Tracking Pixel Contents