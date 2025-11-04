Ets del Solsonès i tens més de 50 anys? Fes-te la prova del càncer de colon
La població d’entre 50 i 69 anys de la comarca rebrà una carta en què se la convida a fer-se un test de detecció precoç
Miquel Spa
Les institucions del Solsonès han fet una crida a la població adulta a passar pels centres mèdics de manera preventiva. Així, durant els mesos de novembre i desembre, la població del Solsonès d’entre 50 i 69 anys rebrà una carta en què se la convida a fer-se una prova voluntària de detecció precoç del càncer de còlon i recte, el més freqüent en el conjunt d’homes i dones a Catalunya. Comença la cinquena ronda del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte a l’àrea bàsica de salut (ABS) del Solsonès, duta a terme per l’Oficina tècnica de cribratge d’Althaia.
El procediment per participar-hi és el següent: els veïns i veïnes que hagin rebut la carta poden adreçar-se a una de les farmàcies adherides al programa i endur-se la prova per recollir una petita mostra de femta a casa. La prova s’haurà de dur a la farmàcia i, un cop analitzada la mostra pel laboratori, se’n comunicarà al resultat per correu o telèfon. En cas que la prova sigui positiva, s’oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia per descartar o diagnosticar possibles lesions al còlon o recte.
La detecció precoç del càncer colorectal es considera fonamental. Té per objectiu detectar lesions preneoplàsiques, anomenades pòlips i càncers en fases inicials, que es poden tractar amb més eficàcia. L’Ajuntament de Solsona col·labora amb l’Oficina tècnica de cribratge del càncer de còlon i recte d’Althaia amb la difusió del programa a la ciutat. Fa dos anys, l’ABS del Solsonès va participar en la quarta ronda del mateix programa.
