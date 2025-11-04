Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Guia de Serveis del Solsonès busca il·lustrador

Consell, Ajuntament de Solsona i l’Associació de Festes del Carnaval convoquen un concurs per la coberta d'un llibret que serà a totes les cases de la comarca

La Guia de Serveis del Solsonès

La Guia de Serveis del Solsonès / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Solsona

El Consell Comarcal del Solsonès, l’Ajuntament de Solsona i l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona convoquen el concurs per escollir el disseny de la coberta de la Guia de serveis de Solsona i comarca de l’any que ve, una publicació de referència que recull les dades de contacte de més de 400 establiments, empreses, professionals i serveis. Les persones interessades poden presentar-hi propostes fins al 27 de novembre

Les bases del concurs es mantenen iguals que en les últimes edicions. Els treballs s’han de presentar impresos en format horitzontal de 22,5 per 16 centímetres. El disseny ha d’incloure la inscripció “Guia de serveis 2026 de Solsona i comarca”, així com els logotips d’ambdues institucions locals i de l’entitat organitzadora del Carnaval.

S’hi ha d’adjuntar un sobre tancat que contingui les dades de contacte de l’autor o autora i lliurar-ho a l’OAC municipal. Les bases completes es poden consultar aquí. Es premiarà la proposta seleccionada amb 100 euros i un lot d’entrades per al proper Carnaval. Mari Gil Rafart va signar el disseny guanyador de la guia d’enguany. 

S’editaran un total de 1.500 exemplars de la Guia de serveis de Solsona i comarca, que començaran a distribuir-se la primera setmana de febrer.



