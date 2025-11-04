Ramaderia millennial digital del Solsonès
L’exalumne Oriol Carol format a l’Escola Agrària d'Olius rep el premi al millor projecte agroalimentari de la Generalitat per la digitalització i automatització en la gestió porcina
Miquel Spa
La digitalització avança també en el sector ramader i les dinàmiques laborals tradicionals comencen a conviure amb les noves generacions nascudes en l’era tecnològica. Així ho ha percebut un exalumne de l’Escola Agrària del Solsonès que ha dissenyat una explotació ramadera de porcs gestionada a partir de les noves eines digitals. El treball li ha merescut un premi per part de la Generalitat.
Oriol Carol Tomàs, igualadí exalumne del Cicle Formatiu de Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural de l’Escola Agrària del Solsonès, ha estat reconegut amb el Premi al Millor Projecte dels CFGS en la modalitat agroalimentària pel seu treball ‘Deslletament 5.0’, una proposta que aplica tecnologia digital i automatització per gestionar una explotació porcina.
El projecte, desenvolupat durant els cursos 2023-2025, planteja el cultiu d’una setantena d’hectàrees i la creació d’una granja de deslletament amb tres mil garrins. A través de sensors i sistemes automatitzats, el model permet controlar en temps real la salut, l’alimentació i el creixement dels animals, amb l’objectiu de millorar-ne la gestió i aplicar mesures de bioseguretat davant malalties com el virus PRRS.
El treball s’ha elaborat en el marc de l’assignatura de Projecte Intermodular, que integra coneixements de gestió ambiental, cultius, maquinària i administració econòmica. Carol hi ha desenvolupat un estudi de mercat, una anàlisi tècnica i econòmica i un pla financer per avaluar la viabilitat de la proposta.
Segons la docent Alba Reguant, coordinadora de la matèria, aquest tipus de projectes «combina els coneixements apresos durant el cicle formatiu i permet aplicar-los a situacions reals». En altres casos, aquestes propostes han derivat en iniciatives empresarials com Mel La Caseta, una explotació apícola al Berguedà creada per un altre exalumne del centre.
"Controlem en temps real tots els paràmetres dels porcs. El futur passa per això"
Tot i no provenir d’una família pagesa, Carol ha explicat que sempre ha tingut vocació pel món agroramader. Després de finalitzar el cicle a Olius, ha iniciat el grau en Enginyeria Agrònoma a la Universitat de Lleida, amb la intenció de continuar vinculant la seva trajectòria al sector. Carol ha apuntat que «el futur de la ramaderia passa per la digitalització i l’automatització». Pel que fa al seu treball, l’objectiu és millorar el benestar animal i l’eficiència productiva, alhora que s’implementen mesures de bioseguretat per prevenir malalties com el virus PRRS, molt comú a les granges actuals. Carol ha detallat que «aquest sistema permet controlar en temps real tots els paràmetres que afecten el creixement dels animals, millorant-ne el benestar i la rendibilitat. A més, la tecnologia ajuda a prevenir malalties i a garantir que els garrins creixin sans i preparats per a l’engreix».
Carol ha dut a terme un estudi de mercat, una anàlisi tècnica i econòmica de l’explotació i un pla financer complet per valorar-ne la viabilitat pels quals ha estat clau la formació rebuda a l’Escola Agrària, segons ha remarcat.
Formació integral i sortides laborals des de l'Escola Agrària
Des de l'Escola Agrària del Solsnès han apuntat que el CFGS de Paisatgisme i Medi Rural de l’Escola Agrària del Solsonès prepara l’alumnat per programar, supervisar i realitzar operacions de producció agrària, ramadera i de gestió del paisatge amb criteris de sostenibilitat, benestar animal i seguretat alimentària. Estructurat en dos cursos, el cicle té una durada de dues mil hores, de les quals 515 corresponen a pràctiques en empreses del sector, que permeten a l’alumnat introduir-se en l’àmbit professional real. Sobre la seva experiència formativa, Carol considera que tant les pràctiques com les visites a diverses explotacions l’han ajudat a entendre el funcionament del sector i a sentir-se preparat per aplicar els coneixements en l’entorn laboral. «A més a més, he tingut la sort de poder fer les pràctiques en dues explotacions. L’una és Cal Llacuna, una granja de porcí de cicle tancat, i l’altra, l’empresa familiar Solé Serveis Agraris, a la qual he donat suport durant la campanya de la sega i en altres activitats agroramaderes», ha explicat Alba Reguant.
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- El restaurant del Moianès que sorprèn per la seva carn i els seus embotits: «Lloc tradicional i molt autèntic»
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa