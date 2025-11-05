Una «revolució verda» a la capçalera del Cardener: la Vall de Lord impulsa un model forestal que prioritza la biodiversitat sobre la fusta
Una iniciativa de millora ambiental premiada pel seu valor en biodiversitat aspira a implantar-se als boscos de tot Catalunya
Miquel Spa
L'Associació Forestal de la Vall de Lord ha impulsat un projecte innovador de gestió forestal a la capçalera del riu Cardener que segons apunta el seu president, Josep Pintó, suposarà "una revolució mai vista en gestió forestal" a la qual estan cridats a sumar-s'hi els agents implicats en aquest sector de tot Catalunya. El projecte ha estat guardonat amb el premi EMAS.
El projecte planteja "un llenguatge totalment nou" en els àmbits de la gestió dels ecosistemes, en el qual la producció de fusta és "absolutament secundària" respecte al foment de la biodiversitat que, alhora, permet les empreses, administracions i particulars participar-hi comprant crèdits ambientals que els atorguen un valor afegit, segons ha explicat Pintó. Així, el projecte es basa en tres claus que té com a objectiu millorar l'estat del bosc en el qual s'actua. Les tres claus sobre els quals se sustenten els criteris ambientals són la recuperació dels cabals hidrològics, la millor gestió pel que fa al CO₂ i la millora de la biodiversitat. Així, aquest projecte de gestió forestal i hídrica desenvolupat a la capçalera del riu Cardener ha estat distingit amb el premi EMAS Catalunya 2025 en la categoria de millor projecte en tàndem. EMAS són les sigles de “Eco-Management and Audit Scheme” (en català, Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental), una certificació voluntària creada per la Unió Europea. Aquesta eina serveix perquè les organitzacions avaluïn, millorin i comuniquin públicament el seu comportament ambiental amb criteris verificats per tercers.
La iniciativa, impulsada per l’Associació Forestal Vall de Lord, el Centre de la Propietat Forestal i el sistema d’abastament d’Aigua Ter Llobregat, destaca per la seva aposta per la sostenibilitat i la innovació en la gestió dels boscos i els recursos hídrics, finançada a través de crèdits climàtics. El projecte ja ha venut crèdits ambientals, que en un futur poden tenir beneficis fiscals, per valor de 600.000 euros, comprats per, entre d'altres, empreses del Solsonès. Aquests crèdits són necessaris per actuar en alguns sectors de gran influència ambiental.
El projecte premiat ja està en marxa en dues primeres zones, primer de 107 hectàrees i ara ja en una segona de 52 hectàrees més, als termes municipals de la Coma i La Pedra i Guixers, a la zona alta del riu Cardener. Les actuacions han consistit en aclarides selectives per afavorir el creixement dels arbres més vigorosos, la creació de franges estratègiques per a la prevenció d’incendis i la promoció de la biodiversitat. Pintó ha apuntat que aquest projecte neix "per estendre's per tot Catalunya; això s'ha de fer a tots els boscos de Catalunya, si no, no té sentit. És com aconseguirem beneficis. S'ha de clonar per tot arreu, amb entitats que treballin per tot el país perquè tot el país ho necessita".
Entre les mesures aplicades, s’hi inclou la conservació d’arbres singulars, la generació de fusta morta i la introducció d’espècies vegetals que afavoreixen els pol·linitzadors, com les papallones. Segons les estimacions dels impulsors, aquestes actuacions permetran incrementar la recàrrega dels aqüífers i el cabal del Cardener en uns 273.000 metres cúbics anuals, reduir 3.600 tones de CO₂ en un període de quinze anys i millorar un 16% la capacitat del bosc per acollir biodiversitat.
Aquest reconeixement situa el projecte com un referent de gestió forestal sostenible al territori i fa valdre la coordinació entre administracions, entitats i propietaris forestals per fer front als reptes del canvi climàtic des de l’àmbit local.
