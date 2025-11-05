Sant Llorenç es posa al dia pel canvi climàtic
Una pla d'intervencions ha permès instal·lar nous sistemes de climatització als edificis públics i crear zones d'ombra amb una inversió de 89.000 euros
Miquel Spa
L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha completat aquest mes les obres de mitigació i adaptació al canvi climàtic, un projecte que ha suposat una inversió total de 88.814 euros, dels quals 85.373,69 euros provenen d’una subvenció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta línia d’ajuts està destinada a actuacions municipals per reduir l’impacte del canvi climàtic i millorar l’eficiència energètica. El mateix departament ja havia finançat anteriorment el 100% del cost de redacció del projecte, que ara s’ha executat completament.
Les intervencions han permès instal·lar nous sistemes de climatització a diversos equipaments públics, com la Llar d’Infants, la Sala de la Gent Gran de la Zona Esportiva i l’edifici de l’Ajuntament. A més, s’hi han incorporat dipòsits per aprofitar l’aigua de pluja, amb l’objectiu de fer-ne ús en el reg i altres necessitats municipals.
El projecte també inclou la creació d’una zona d’ombra al camp proper a l’Ajuntament i la plantació de 20 arbres, mesures que contribueixen a fer front a les altes temperatures i a millorar el confort ambiental dels espais públics.
Amb aquestes actuacions, Sant Llorenç de Morunys fa un pas endavant en la seva estratègia local de sostenibilitat, orientada a reduir emissions, optimitzar recursos naturals i adaptar els seus equipaments a les exigències d’un model energètic més eficient i respectuós amb el medi.
