El Solsonès convoca tres dies de festa i reivindicació per Palestina
Tota la recaptació es destinarà íntegrament a les organitzacions International Solidarity Movement i The Freedom Theatre
Miquel Spa
Tres dies per Palestina. Del 14 al 16 de novembre, Solsona acollirà el cicle d’activitats “Solsonès amb Palestina”, una iniciativa que vol oferir un espai de reflexió i compromís al voltant de la situació que viu el poble palestí. El projecte combina cultura, música, cinema i activisme amb l’objectiu de “parlar obertament de l’opressió, la colonització i el genocidi del poble palestí, i apropar-nos a la seva realitat a través de l’art”.
Durant els tres dies, diversos equipaments de la ciutat —el Cine París, el Centre Cívic, el Casal Popular La Fura i la Sala Polivalent— acolliran activitats diverses com projeccions, tallers, concerts, poesia i accions teatrals. El programa començarà divendres 14 de novembre, a les 7.30 del vespre al Cine París, amb la projecció del documental To Kill a War Machine, amb taquilla inversa.
L’endemà, dissabte 15 de novembre, a les 4 de la tarda, el Centre Cívic acollirà un taller per a joves titulat Terra de Ningú. Narratives del genocidi palestí, a càrrec del col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència. A les 11 de la nit, el Casal Popular La Fura oferirà un concert amb Incendi KIF i una sessió de DJ, també amb taquilla inversa.
El cicle es tancarà diumenge 16 de novembre, a les 6 de la tarda, amb un gran concert solidari a la Sala Polivalent, amb les actuacions de Judit Neddermann, Lídia Pujol, Eduard Gener i Damià Olivella. L’acte comptarà també amb poesia recitada per Alba Mascarella, il·lustracions en directe d’Anna Terricabras i una acció teatral del col·lectiu Veus del demà.
Les entrades per a les activitats es poden adquirir a través del web entradessolsones.com. Tota la recaptació es destinarà íntegrament a les organitzacions International Solidarity Movement i The Freedom Theatre, que treballen a Palestina donant suport a la resistència no violenta mitjançant el teatre, les arts visuals i l’acció directa pacífica.
L’esdeveniment està organitzat per diverses entitats locals i veïns del Solsonès, amb la col·laboració del col·lectiu Memòria, Lluita i Resistència, el Cinema París i l’Ajuntament de Solsona.
Els promotors asseguren que amb aquesta proposta volen “dir alt i clar que no suportem la devastació de Palestina ni la massacre del seu poble, i que exigim llibertat i justícia per al poble palestí”.
