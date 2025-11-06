Bigotis solsonins contra el càncer testicular
Cinc nois impulsen una campanya de sensibilització i recapta que es visualitza deixant-se mostatxo
Miquel Spa
Amb l’arribada del novembre, Solsona torna a unir-se al moviment Movember, la campanya internacional que vol conscienciar sobre la salut masculina, especialment en la prevenció del càncer de pròstata i de testicle i en la lluita contra les malalties mentals que afecten els homes. El dia central de la campanya serà el dia 22.
L’edició d’aquest any inclou diverses activitats esportives i divulgatives amb l’objectiu de recaptar fons i donar visibilitat a aquestes problemàtiques. El primer acte tindrà lloc el aquset 8 de novembre, amb una pujada solidària al Pedró dels Quatre Batlles des de Solsona, una proposta que combina esport, natura i solidaritat.
"N'hem de poder parlar. No és un tabú"
El portaveu de Movember a Solsona, Nil Vendrell, ha subratllat que deixar-se bigoti és molt més que un símbol estètic: és una manera valenta i visible de trencar el silenci que encara envolta el càncer de pròstata i de testicle. “Encara avui, molts homes eviten parlar d’aquests temes per vergonya o desconeixement, i això pot tenir conseqüències greus. El bigoti serveix per trencar aquest tabú, per posar la salut masculina al centre de la conversa i recordar que cuidar-se no és cap signe de debilitat, sinó de responsabilitat”, ha afirmat. Segons Vendrell, cada bigoti és “un petit altaveu que ajuda a normalitzar el diàleg sobre el càncer i la prevenció”, i alhora “una mostra de suport a tots aquells que el pateixen o hi han hagut de fer front”. Aquesta és la cinquena edició de la cita. L'any passat va aconseguir recaptar 1.450 euros.
A més, el dilluns 10 de novembre a les set de la tarda el Crisami acollirà una xerrada informativa amb Roberto Castañera, especialista en Andrologia i Cirurgia Làser de Pròstata i cap del servei d’Urologia d’Althaia Manresa. L’activitat vol oferir informació directa i accessible sobre una de les malalties més comunes entre els homes, amb l’objectiu de fomentar la prevenció i el diagnòstic precoç.
Des del col·lectiu organitzador es fa una crida a la ciutadania per sumar-se a la causa i “posar el seu granet de sorra” en la investigació i la sensibilització. Amb aquestes iniciatives, Solsona vol demostrar, un any més, que la solidaritat i la salut poden anar de la mà també durant el Movember.
