Excrements de gos a Solsona: l'Ajuntament intensifica el control
La Policia Local multarà qui no reculli les caques i controlarà que es vagi equipat amb bossa i ampolla d'aigua per diluir els orins
Miquel Spa
La Policia Local de Solsona engegarà a partir de dilluns dia deu una campanya intensiva de control per garantir el compliment de la normativa sobre la tinença de gossos a la via pública. Fins a final de mes, els agents multaran no només aquells propietaris que no recullin els excrements, sinó també els que no portin bosses ni una ampolla d’aigua per diluir els orins dels seus animals.
Des del gener del 2023, l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics obliga a dur aquests elements quan es passeja un gos, una norma que el consistori recorda que és de caràcter obligatori i que no complir-la pot comportar sancions d’entre 100 i 600 euros, ja que està considerada una falta greu.
Segons ha explicat la regidora de Governació, Esther Espluga, tot i les campanyes informatives que s’han dut a terme, “la brutícia provocada pels gossos continua sent una queixa recurrent i cal insistir-hi amb mesures més contundents”. La regidora ha remarcat que la majoria de propietaris són responsables, però que “en els últims mesos s’ha detectat una proliferació d’excrements i orins a diversos punts de la ciutat, un fet que ens trasllada la ciutadania de manera constant”.
Actualment, Solsona compta amb 722 gossos censats, un 20% més que l’any 2023, quan n’hi havia uns 600. Aquest augment, segons Espluga, “ha anat acompanyat d’un cert relaxament en el compliment de la normativa, i per això es fa necessari un control policial més exhaustiu”.
L’Ajuntament recorda que l’Ordenança municipal va ser modificada el 2022 per incorporar-hi l’obligació de portar bosses i aigua durant els passejos. El març del 2023, la Policia Local ja va dur a terme una campanya informativa a peu de carrer, però davant la persistència del problema, el consistori aposta ara per una actuació més sancionadora per garantir el civisme i la neteja dels espais públics.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris
- Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
- Més que una hortalissa: l'albergínia podria ser la teva millor aliada per tenir cura dels ronyons
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'
- Mor l'artista manresà Ferran Costa, als 71 anys