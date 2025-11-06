Guixers: nou local modernitzat, més vida cultural
L'Ajuntament aspira a rellançar l'agenda d'activitats del municipi amb la reforma integral del Local Cultural de Valls equipat per a teatre, cinema i concerts
Miquel Spa
L'Ajuntament de Guixers ultima els preparatius per inaugurar la setmana que ve la modernització del Local Cultural de Valls Guixers, un equipament social i cultural que ha de permetre rellançar l'agenda d'activitats del municipi. El local ha experimentat una transformació radical, esdevenint “poc més de quatre parets” a ser un edifici amb sala d'actes i festes insonoritzat i climatitzat.
El nou Local Cultural de Valls ha estat objecte de remodelació gràcies a una subvenció del PUOSC per import de 210.000 euros. L’alcalde de Guixers, Jordi Selga, ha explicat que “la reforma ha canviat de dalt a baix l’edifici; abans era quatre parets i una teulada i ara hem insonoritzat tota la part de dalt, hem posat una pantalla i un projector per poder fer-hi cinema si cal, hi hem instal·lat un equip de so, hi hem fet uns armaris per desar-hi les taules i cadires que abans estaven de qualsevol manera, també hi hem fet unes barres mòbils, il·luminació amb leds, serveis i un sistema de partició de la sala per si cal crear un espai més reduït i acollidor”.
Les obres també han inclòs el revestiment de l’edifici per tal que sigui eficient energèticament. L’alcalde ha apuntat que amb el nou equipament “Guixers podrà aspirar a organitzar més activitats culturals, perquè fins ara ens costava molt atès que no teníem un espai preparat. Ara tindrem un escenari fix i podrem fer concerts, debats, projeccions, teatre o debats”.
La inauguració del Local Cultural les Valls Guixers es farà dissabte dia quinze a partir de les cinc de la tarda i inclourà una activitat infantil, una estrena institucional i una sessió de concerts amb Sal i Pebre, Els Trinxats de Berga i Arç Blanc, així com una hamburguesada popular.
