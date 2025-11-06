El Solsonès millora la xarxa de camins
Un pla d'inversió de 760.000 euros posa al dia la seguretat i mobilitat veïnal
Miquel Spa
El Consell Comarcal del Solsonès està executant un conjunt d’actuacions de millora en diversos camins de la comarca amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària i afavorir la mobilitat dins del territori. Els treballs formen part del programa de subvencions per a la millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran, finançat pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, i es divideixen en dos grans blocs segons el tipus de paviment utilitzat.
El primer conjunt de treballs correspon a la pavimentació amb mescla bituminosa en calent i compta amb un pressupost total de 441.794 euros. Les actuacions es duen a terme en cinc camins de diferents municipis del Solsonès: el CIC 9, que uneix Port del Comte amb la carretera de Tuixén (La Coma i la Pedra); el CIC 7, que connecta la Serra Seca i la Valldan (Odèn); el CIC 5, que va de l’Hostal de Cirera a Cambrils (Lladurs); el camí de la deixalleria i depuradora des de l’encreuament amb la carretera C-462 (Sant Llorenç de Morunys); i el camí de cal Billot i la Creu Blanca (Solsona). Segons ha informat el Consell, els treballs d’asfaltatge al CIC 9 ja s’han iniciat.
Paral·lelament, també s’estan executant obres de formació de cunetes i pavimentació amb formigó, amb un pressupost global de 318.416 euros. En aquest cas, les actuacions afecten quatre camins: el CIC 14, que recorre Valls, la Corriu i Puig Aguilar (Guixers); el CIC 7, al tram de la Serra Seca a la Valldan (Odèn); el CIC 5, de l’Hostal de Cirera a Cambrils (Lladurs); i el CIC 6, que connecta Pont de Querol amb Hostal de Roqué (Lladurs).
Amb aquest conjunt d’intervencions, el Consell Comarcal del Solsonès referma el seu compromís amb el manteniment i la millora de la xarxa viària del territori, especialment en els entorns rurals i de muntanya, on aquestes infraestructures són essencials per garantir la connectivitat, la seguretat i la cohesió territorial.
