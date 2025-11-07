Massa gent a la natura? El Centre de Ciència i Tecnologia lidera l'anàlisi d'àmbit estatal
El CTF del Solsonès prepara la presentació d'un estudi sobre la turistificació a partir de quatre espais protegits, entre els quals la reserva de Boumort
Miquel Spa
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) del Solsonès posarà negre sobre blanc l’impacte del turisme en els espais naturals amb quatre estudis de cas, entre els quals la Reserva Nacional de Caça de Boumort, amb territori a l’Alt Urgell. Els resultats preliminars d’aquesta recerca, que analitza com la sobrefreqüentació pot alterar la fauna i els hàbitats, es presentaran els dies 4 i 5 de desembre al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, en el marc del primer Simposi d’Ecologia del Lleure.
Aquestes jornades, adreçades a professionals del medi ambient, del turisme i de l’administració pública, serviran per debatre i compartir coneixement sobre la manera com les activitats de lleure condicionen els espais naturals i com es poden gestionar amb criteris de sostenibilitat.
El CTFC hi tindrà un paper clau com a centre de referència en l’anàlisi de l’impacte del turisme sobre el medi natural, aportant dades i metodologies que ajudin a avançar cap a una gestió més equilibrada entre la conservació de la biodiversitat i l’ús públic.
El simposi inclourà ponències tècniques, taules rodones i espais de debat sobre qüestions com els efectes de la freqüentació humana sobre la fauna, la planificació de l’ús recreatiu o les estratègies per compatibilitzar natura i activitat econòmica en zones amb risc de despoblament.
El projecte Flow4Bio, impulsat pel CTFC juntament amb la Fundació Emys, la Fundació Trenca i SEO/BirdLife, és el marc en què s’inscriuen aquests estudis. L’objectiu és avaluar la pressió turística i proposar mesures de gestió forestal sostenible en quatre espais naturals: el Montseny, l’Alta Garrotxa, els Ports i Boumort. Les actuacions tenen un caràcter demostratiu i replicable, i busquen equilibrar l’ús públic amb la protecció dels ecosistemes.
El simposi també recollirà experiències similars d’altres territoris de l’Estat —com Aragó, Astúries, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i les Illes Canàries— que han seguit la metodologia del Flow4Bio per estudiar la sobrefreqüentació en espais protegits.
Aquest intercanvi d’experiències permetrà comparar resultats, establir sinergies i reforçar el paper del CTFC com a actor central en la recerca aplicada sobre l’impacte del turisme en la natura, amb la finalitat de millorar la gestió dels espais naturals i garantir la convivència entre visitants i biodiversitat.
