Nadal a Solsona en il·lustració: 250 euros i ser a totes les llars
L'Ajuntament fa una crida a participar en el concurs per triar la imatge institucional
Miquel Spa
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Solsona ha obert el termini per presentar propostes al Concurs de postals de Nadal, que enguany arriba a la 23a edició. La il·lustració guanyadora serà la imatge de la nadala institucional que l’Ajuntament farà arribar a totes les llars del municipi i serà recompensada amb un premi de 250 euros.
Les persones amb creativitat i sensibilitat artística poden presentar les seves propostes fins al 20 de novembre a les dues del migdia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Els treballs han de tenir una mida de 14 x 18,5 centímetres, en format horitzontal o vertical, i es poden realitzar amb tècnica i procediment lliures. Les bases completes es poden consultar al web municipal.
El disseny seleccionat servirà no només per a la postal de Nadal, sinó també com a coberta de l’agenda d’actes nadalencs que es publicarà digitalment al desembre. En l’edició anterior, la il·lustració escollida va ser obra de la solsonina Isabel Martínez, triada entre les 11 propostes que es van presentar al concurs.
Paral·lelament, la Regidoria de Cultura fa una crida a les entitats locals perquè facin arribar les activitats que tenen programades per al període de Nadal i Reis. La informació es pot enviar per correu electrònic a cultura@ajsolsona.cat fins al 19 de novembre.
