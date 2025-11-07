Sara Figueras, premi Regió7 de Ciència i Tecnologia: La solsonina que ha sacsejat la Geofísica
La doctora és una de les pioneres en l’estudi de la propagació de les ones sísmiques
Des del 2017, dirigeix l’Àrea de Geofísica de l’Institut Cartogràfic
A Catalunya, poca gent ha estudiat i coneix tant els terratrèmols com la doctora Sara Figueras Vila (Solsona, 1964), especialment des del vessant de la prevenció. La solsonina ja fa gairebé una dècada que dirigeix l’Àrea de Geofísica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i ha voltat món col·laborant amb l’ONU i alertant que, contra els sismes, el millor remei és, precisament, la prevenció.
Figueras ha fet carrera en un món d’homes. En una entrevista en aquest mateix diari, feia notar que la Unesco xifra en menys d’un 30% la presència de dones en la ciència. Ho ha pogut constatar en pròpia pell en congressos i trobades internacionals del seu sector. En algunes, hi havia cinc dones per 200. I a l’ICGC, quan hi va entrar, també va ser una de les primeres.
La curiositat per trobar explicació als fenòmens que observa la va dur a escollir Ciències Físiques i es va especialitzar en Física de la Terra i de l’Univers. Llicenciada per la UB, té un Màster en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural i és Doctora en Ciències Físiques per la UPC.
Hauria pogut ser dona del temps de TV3 (va fer el càsting), però el 1989 li va sorgir l’oportunitat de participar en un gran estudi europeu de prospecció sísmica a la península Ibèrica. L’any següent, va entrar a l’ICGC per treballar en risc sísmic.
Ha estat una de les pioneres en la modelització de la propagació d’ones sísmiques mitjançant tècniques de supercomputació i el 2017, va començar a dirigir el departament de Geofísica, repartit en tres unitats: la de Prospecció Geofísica, la de Predicció d’Allaus i la de Sismologia i Risc Sísmic. Imparteix docència en màsters de la UPC, la UAB i la UB, dirigeix tesis doctorals i de màster i participa activament en recerca i congressos internacionals.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»
- El curiós passat de Carlos Mazón com a aspirant a Eurovisió amb el grup 'Marengo'