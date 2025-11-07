Tres detinguts per robar productes valorats en 4.200 euros de supermercats de Solsona i Berga
Un intent fallit a la capital del Solsonès va permetre localitzar tres lladres que havien robat en tres establiments en un sol dia
Els arrestats acumulen 179 antecedents policials
Volien robar tot de productes valorats en més de 700 euros d'un supermercat a Solsona, però el carro es va quedar encallat a la sortida. Aquest intent fallit va permetre als Mossos d'Esquadra van detenir dos homes i una dona, de 54, 43 i 39 anys, com a presumptes autors de tres delictes de furt, un d'ells en grau de temptativa, per robatoris en supermercats de Berga i Solsona. En l'escorcoll del vehicle en què planejaven escapar, els agents van trobar productes valorats en uns 3.500 euros, que havien estat sostrets el mateix dia de dos establiments de la capital del Berguedà. Els tres detinguts acumulen 179 antecedents policials.
Els fets van tenir lloc aquest dimarts, 4 de novembre, quan els mossos de la comissaria de Solsona van rebre l'avís d'un intent de furt en un supermercat. Mentre que un dels homes esperava dins el vehicle en què volien escapar, un altre home i una dona van entrar a l'establiment. Ella va fer una compra petita i, quan l'estava pagant, aprofitant que la treballadora estava ocupada, l'home va passar per una de les caixes tancades amb un carro ple de productes.
A la sortida de l’establiment, però, el carro es va quedar travat davant la porta. En aquest moment, la treballadora es va adonar que li volien sostreure productes i els va cridar l’atenció. Davant d’això, i en veure que el carro no cedia, tots dos van fugir ràpidament deixant allà mateix tots els productes.
Els mossos, juntament amb la Policia Local, van fer recerca per la zona fins que van localitzar tres persones que coincidien amb la descripció dels presumptes autors. Els agents van comprovar que els productes que havien intentat sostreure ascendien més de 700 euros, i van detenir les tres persones per un delicte de furt en grau de temptativa.
Un cop detinguts, els agents van escorcollar el vehicle, on van localitzar una gran quantitat de productes d’alimentació d’alta gamma -gambes, un pernil i tota mena d'embotits-. Llavors, els mossos van fer les gestions pertinents per esbrinar d’on eren i van saber que havien estat sostrets el mateix dia en dos supermercats de Berga. La suma d’aquests productes, més els que havien intentat sostreure a Solsona, sumaven un import total d’uns 4.200 euros.
Els tres detinguts acumulen 179 antecedents policials i van passar ahir, 6 de novembre, a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.
