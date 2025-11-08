Miquel Sàmper, conseller d'Empresa i Treball: «el comerç de Solsona és dels que millor suporta l'agressivitat de les grans superfícies»
El conseller ha visitat aquest dissabte la botiga centenària Ca la Carme Gras de Solsona per mostrar que la Generalitat «està al costat del petit comerç perquè pugui tirar endavant»
«Volem estar al costat dels comerços centenaris, per mantenir-los i garantir que tiren endavant». Així ho ha manifestat el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, en la seva visita a la botiga Ca la Carme Gras de Solsona, fundada l'any 1924 i que enguany ha rebut el reconeixement del Govern als establiments amb més de cent anys d’història. Aguantar tant de temps, com ha afegit el conseller, no és fàcil. Per això, ha reafirmat el seu compromís amb el petit comerç i ha celebrat el bon estat en què es troba el de la ciutat: «en els darrers anys s'han produït més traspassos que tancaments; és dels municipis que millor està suportant l’agressivitat de les grans superfícies».
A fi de reconèixer els comerços que fa més de cent anys estan en actiu, el Departament d’Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, habilitarà en les pròximes setmanes el mapa digital dels establiments centenaris de Catalunya, amb la informació 656 comerços de Catalunya i que han estat reconeguts pels premis als Establiments Centenaris, deu dels quals són del Solsonès (Ca la Carme Gras, Ganiveteria Pallarès, Cal Seixanta-cinc, Casa Adroguer Nou, Cal Jaumet del Forn. Cal Davesas, Cal Baldomero, Granja Cal Candi, Pastisseria Sant Antoni, Ca La Carme).
Aquest mapa estarà disponible al web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda i consistirà en fitxes i material audiovisual dels establiments.
Atraure més inversions al territori
El conseller Sàmper també ha aprofitat per visitar l'Ajuntament de Solsona i reunir-se amb el Consell Comarcal del Solsonès. Davant d'una nodrida representació d’alcaldies i regidories de la comarca, la presidenta de l'ens, Claustre Sunyer, li ha demanat que el territori necessita atraure més inversions perquè compti amb les mateixes oportunitats empresarials que qualsevol altre indret del país.
Així mateix, ha posat l’accent en la importància de reforçar el teixit industrial a la comarca, seguint el model de descentralització als seus pobles i municipis. Alhora, ha reivindicat la necessitat d’impulsar un model turístic sostenible i respectuós amb el territori i el seu entorn natural.
En acabat, el conseller s'ha reunit amb l'Ajuntament de Guixers i ha visitat les instal·lacions de l'empresa Knauf, al mateix municipi.
