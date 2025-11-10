«Controlarem el bestiar amb el mòbil»
L’exestudiant igualadí de l’Escola Agrària del Solsonès Oriol Carol guanyador d’un guardó pel seu projecte de granja de porcs digitalitzada explica els futus canvis en les rutines de la ramaeria.
Miquel Spa
L’igualadí Oriol Carol Tomàs, exalumne del Cicle Formatiu de Grau Superior de Paisatgisme i Medi Rural de l’Escola Agrària del Solsonès, ha estat reconegut amb el Premi al Millor Projecte dels Cicles Formatius de Grau Superior en la modalitat agroalimentària pel seu treball ‘Deslletament 5.0’, una proposta que ha aplicat tecnologia digital i ha incorporat sistemes d’automatització per gestionar de manera més eficient una explotació porcina.
Nascut i crescut en un entorn urbà, Carol, que té vint anys, ha desenvolupat per si mateix la seva afició pel món de la ramaderia. La seva mare és professora d’educació infantil i el seu pare era programador informàtic, de manera que la tendència vers la ramaderia «em prové que sempre m’han agradat els animals, l’entorn rural i el contacte directe amb la natura. M’agrada ser a l’aire lliure. També em va influir uns anys que vam viure en una masia». A l’Escola Agrària del Solsonès li ha servit «per tenir una base en aquest sector i per cada vegada tenir més eines per tirar endavant una granja, amb els seus problemes del dia a dia, sobretot amb les pràctiques».
El seu projecte ha plantejat el cultiu d’una setantena d’hectàrees i la creació d’una granja de deslletament amb tres mil garrins. Mitjançant sensors i sistemes automatitzats, el model permet controlar en temps real la salut, l’alimentació i el creixement dels animals, amb l’objectiu de millorar-ne la gestió i aplicar mesures de bioseguretat davant malalties com el virus PRRS. El treball s’ha elaborat en el marc de l’assignatura de Projecte Intermodular, que ha integrat coneixements de gestió ambiental, cultius, maquinària i administració econòmica. Carol hi ha desenvolupat un estudi de mercat, una anàlisi tècnica i econòmica i un pla financer per avaluar la viabilitat de la proposta.
Amb aquest projecte, Carol evidencia que, segons sosté, el futur de la ramaderia passa per la revolució tecnològica: «vaig pensar en un futur digitalitzat, amb sensors que ho tenen tot automatitzat;posteriorment vaig veure en què en sector porcí era una oportunitat en el deslletament en versió 5.0». En una granja digitalitzada el ramader tindrà una rutina diferent: «en una granja tradicional pots tenir més problemes de malalties, d’animals morts i, alhora, obliga el ramader a anar-hi més, sovint tres vegades al dia. Amb la digitalització, el ramader també hi haurà d’anar, però no tant perquè des de casa, amb el telèfon mòbil o l’ordinador, podrà veure càmeres i saber en tot moment els indicadors de salut, temperatura o menjar, entre d’altres. Això també li permetrà de fer altres tasques ramaderes».
Aquesta dinàmica ja ha estat posada en pràctica per una de les grans empreses del sector a Catalunya, la integradora Vall Companys, si bé amb tecnologia 4.0. La tecnologia 5.0 suposa una evolució de la 4.0 centrada en la col·laboració entre persones i màquines. Manté la base digital de la quarta revolució industrial, com la intel·ligència artificial, la robòtica i l’internet de les coses, però incorpora la participació directa de l’humà en els processos productius. Mentre que la Indústria 4.0 ha prioritzat l’automatització i l’eficiència, la 5.0 posa l’èmfasi en la cooperació entre treballadors i sistemes automatitzats per aconseguir una producció més precisa i adaptable. També integra criteris de sostenibilitat i economia circular, amb l’objectiu d’optimitzar recursos i reduir l’impacte ambiental. Carol creu que la implantació del seu projecte i en general de la digitalització al món ramader:«cada vegada està més a prop, si bé serà a mitjà i llarg termini perquè és cert que bona part del sector utilitza mètodes tradicionals». n
