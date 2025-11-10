Detingut un lladre reincident a Solsona: roba en dos bars en una sola nit forçant-ne la porta i la finestra
L'home de 31 anys ja havia estat arrestat aquest juny per haver robat en un d'aquests establiments
Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre reincident a Solsona per robar en dos bars de la ciutat en una mateixa nit. Els fets van tenir lloc durant la nit del dimarts 21 d'octubre, quan l'home de 31 anys va sostreure els diners de les caixes enregistradores d'ambdós establiments. Per accedir a l'interior, en un dels casos va accedir-hi forçant la finestra i, en l'altre, la porta. Els agents el van localitzar i detenir dues setmanes després com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força. Llavors es van adonar que aquest any ja havia robat en un d'aquests dos establiments.
En tenir coneixement dels fets, els Mossos de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Solsona van iniciar una investigació per identificar el lladre i van poder esbrinar que els dos robatoris els havia efectuat la mateixa persona. Un cop van identificar l’autor també van adonar-se que ja l’havien detingut prèviament per haver robat en un d’aquests bars aquest mes de juny.
El dimecres, 5 de novembre, els mossos van localitzar i detenir el presumpte autor a Solsona. El detingut va passar l’endemà a disposició del jutjat de primera instància i instrucció 1 de Solsona.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- «Als regidors d’abans de la democràcia ens van dir coses que em van doldre molt»
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya